CEPYME Aragón pide que se aclare el aplazamiento del pago del IVA para pymes y autónomos

El pasado viernes la Agencia Tributaria publica una nota informativa sobre el aplazamiento y fraccionamiento del pago del IVA y otras deudas tributarias para pymes y autónomos en 2017, que se precisa en el Real Decreto-ley 3/2016 que aprueba el Gobierno central en el mes de diciembre y que endure las condiciones.

En la nota se indica que los autónomos podrán solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de su IVA para deudas inferiores a 30.000 euros sin garantías, hasta un máximo de 12 plazos mensuales y sin necesidad de justificar el impago de la factura. Para deudas superiores a 30.000 euros, podrán solicitarlo en función del tipo de garantía aportada, por un plazo máximo de 36 mensualidades y acreditando que las cuotas de IVA repercutidas no han sido pagadas.

Sin embargo, a pesar de que Hacienda ha hecho pública esta medida, se plantean "serias dudas interpretativas sobre el alcance y posibilidad de tal aplazamiento, no sólo porque se menciona exclusivamente a los autónomos y no a las pymes, sino también porque el texto del Real Decreto-ley 3/2016 no ha sido modificado a día de hoy", ha precisado CEPYME en una nota de prensa.

El problema se "agrava" dada la cercanía de la fecha de presentación de las autoliquidaciones correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2016, ya que el 30 de enero vence el plazo y la presentación de una solicitud de aplazamiento no admitida podría dar lugar a la imposición de sanciones al contribuyente por presentación y pago fuera de plazo.

CEPYME Aragón ha exigido que se proceda a una "rápida" aclaración con determinación de las posibilidades legales de aplazamiento, dada la trascendencia económica para las pymes y los autónomos.

