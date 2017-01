EH Bildu acusa a Urtaran de "dilapidar" el consenso presupuestario en Vitoria

VITORIA, 18 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal de EH Bildu ha afirmado este miércoles que el debate de las enmiendas de totalidad presentadas por EH Bildu, Podemos e Irabazi al proyecto de presupuestos, durante el que PNV-PSE y PP han rechazado la devolución de las cuentas planteada, pone de manifiesto el "fracaso de Urtaran y su absoluta soledad tras el incumplimiento del pacto presupuestario de 2016". "Urtaran ha dilapidado un consenso de cinco de los seis grupos municipales", ha lamentado.

En un comunicado, la portavoz municipal de EH Bildu, Miren Larrion, ha denunciado que "el acuerdo más amplio de los últimos años ha quedado en agua de borrajas por los incumplimientos del alcalde". "La ciudad apenas ha avanzado y hay una ausencia de garantías de que vaya a cumplir lo acordado", ha destacado.

En el debate de enmiendas a la totalidad, Larrion ha expresado su decepción porque el gobierno de Urtaran "apenas ha dedicado tiempo a ofrecer explicaciones sobre el contenido y las bondades de su proyecto de presupuestos".

"Lo cierto es que no lo ha hecho porque son unas cuentas grises, insuficientes, que carecen de modelo y de ideas para la ciudad. No apuesta por la reactivación económica y no avanza en sostenibilidad", ha criticado.

"NADA NUEVO"

Asimismo, ha reiterado que el proyecto de presupuestos presentado por el gabinete Urtaran "no cumple con los ciudadanos, no aporta nada nuevo y no tiene credibilidad de que se vaya a cumplir".

"Urtaran se ha quedado solo en la defensa de un proyecto de presupuestos al que le falta ambición y no garantiza que se cumpla lo pactado. Tras el fracaso del alcalde es necesario definir un proyecto que mire al futuro y, con hechos, restaure la confianza perdida. En ese camino está EH Bildu Gasteiz", ha concluido.

