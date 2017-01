Paula, ganadora de 'MC Junior 4': "Ya tocaba una final de chicas"

Atrevida, competitiva, cariñosa, vivaracha y muy divertida, así define MasterChef Junior 4 a la que se ha convertido en su ganadora, Paula, una pequeña de diez años de Mataró (Barcelona) que se hizo con el premio gracias a un menú al alcance de pocos adultos.

Tartar de atún rojo con huevas de trucha, aire de wasabi y esferas de salsa kimchi; risotto de gamba roja y plancton de principal; y, de postre, una reinterpretación del clásico corte helado de fresa y nata. Sí, Paula quiere ser cocinera.

¿Cuándo empezaste a cocinar?

Cuando tenía unos ocho años, porque veía a mi madre en la cocina y tenía curiosidad por ver cómo hacía eso.

¿Y cómo se te ocurrió concursar?

Lo había visto otros años y me quería apuntar, pero mis padres me dijeron que no. Al final para este año les llevé la tablet con la aplicación abierta y les dije que me apuntaran.

Es un programa grabado, ¿te ha costado mantener el secreto de que era la ganadora?

Me ha costado, porque además hablo bastante, pero lo he conseguido. Si no, no tiene gracia ver el programa. Mis amigas no me preguntaban porque sabía que no podía hablar y decían 'no le vamos a preguntar que al final se va a enfadar', pero algunos sí que me preguntaban quién había ganado.

¿Cómo has hecho para llevar al día los estudios?

Llevo bastante bien los estudios y he sacado super buenas notas aunque he faltado un poquillo a clase, pero no es que lo haya notado mucho.

¿Cuál es tu plato estrella?

Me encanta la pasta, tengo una obsesión con la pasta... ¡está muy buena! Me encanta la pasta rellena, los arroces y la repostería.

¿Y cuál se te resiste?

Los churros, no me salen. Los hago y los hago y los hago y me quedan hechos un churro.

¿Cuál es el consejo de los jueces que más se te ha quedado grabado?

Que no tengo que rendirme antes de terminar. Que hay que ser siempre positiva hasta el final.

El de cocinera es un trabajo muy exigente y duro... ¿te echa para atrás?

No, yo voy a ser positiva y voy a hacer lo que sea para tener mi restaurante. Quiero superar el récord de estrellas Michelin, quiero tener como mil.

Bueno, supongamos que lo de la cocina no sale...

Entonces quiero ser actriz.

¿Cuál es tu jurado favorito?

Jordi.

¿Por qué?

¿Esto lo va a oír él? Entonces no digo lo que iba a decir. A ver... en la tele se le ve como el que critica más, pero en realidad sus críticas te ayudan mucho, más de lo que parece en la tele.

Ha sido una edición dominada por las chicas.

Ya tocaba. Ha tocado una final de chicas y es la segunda chica junior que gana.

¿Sabes que entre los chefs hay muchos más hombres que mujeres?

Eso no lo entiendo. Tú vas al casting y la mayoría son chicas y nada, un poquito de chicos. Y luego miras los cocineros famosos y sólo te salen chicos. Tiene que haber chicas cocineras famosas, tiene que salir una chica Roca.

¿Qué consejo les das a los próximos aspirantes?

Que sean ellos mismos, que si no entran que no pasa nada, que hay que seguir para alante y que no dejen de cocinar nunca, nunca, nunca.

¿Te permites algún crimen culinario?

No se... seguro que si le pregunto a mi padre seguro que me saca algo [va a consultarlo]. ¡Ya lo tengo, una tostada de Nutella con fuet por encima!