La comisión de cajas se constituirá el lunes para retomar su trabajo y la oposición pide que no sea "fraudulenta"

La comisión de investigación sobre las antiguas cajas de ahorro gallegas se constituirá el próximo lunes, día 23 de enero, y tanto BNG como PSdeG y En Marea han coincidido en la necesidad de que su funcionamiento "no sea fraudulento", sino que sirva para "arrojar luz" y dar a conocer a la ciudadanía "lo que realmente pasó". Por su parte, el PPdeG ha recordado que, en la pasada legislatura, solicitó la incorporación de todos los documentos "que la pudiesen enriquecer".

Así lo han dado a conocer este martes los portavoces de las cuatro fuerzas con representación en el Parlamento de Galicia -PPdeG, En Marea, PSdeG y BNG- en sus comparecencias posteriores a la reunión de la Xunta de Portavoces y después de que el lunes se conociese la entrada en prisión de cuatro exdirectivos de Novacaixagalicia y un abogado por las indemnizaciones millonarias.

En primer lugar, la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "benévolas" las condenas a la cúpula de NCG, de la que varios integrantes "entran en la cárcel" porque "se sentían tan impunes que creían que no tenían que pagar el dinero que les obligaba la sentencia". "Judicialmente se debería ir hasta el fondo e investigar toda la gestión que se hizo con las cajas", ha considerado.

Tras ello, ha asegurado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "le debe una explicación a los gallegos por su responsabilidad en esta situación". "Fue cómplice de que hubiese estas indemnizaciones porque les dio un tiempo extra a sus exdirectivos para programar el saqueo a fondos que, en aquel momento, eran públicos; y también porque bendijo una fusión que decía que era viable", ha sentenciado.

Por todo, ha avanzado que pedirá en el Parlamento que se haga pública toda la información que justificó la venta "anticipada y ruinosa" y ha dejado claro que "no llega solo con terminar el trabajo" iniciado en la comisión de investigación de las cajas, sino que "hay muchas cuestiones que investigar". "Esperamos que esta comisión realmente no vuelva a ser fraudulenta, que funcione y que veamos cómo las comparecencias que no se produjeron se produzcan", ha manifestado.

"SORPRESA POSITIVA"

Tras la comparecencia de Pontón, el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha admitido que la ejecución de la sentencia contra los exdirectivos le supone una "cierta sorpresa positiva", ya que le "daba la impresión de que los condenados no estaban dispuestos a cumplir con las obligaciones derivadas de la condena".

Con todo, ha mostrado su "preocupación" por el hecho de que se constate que "parte de las élites importantes" que dirigieron instituciones importantes para Galicia durante mucho tiempo lo hacían a través de "comportamientos sancionables desde el punto de vista penal". "Esto no es una buena noticia para Galicia", ha manifestado, antes de criticar que "sobre todo, tengan escasa capacidad de aprendizaje y se sientan por encima de la ley".

Asimismo, ha señalado que, tras la finalización del proceso judicial, es necesario que "desde el plano político se cumpla terminando los trabajos iniciados" por la comisión de investigación iniciada en la pasada legislatura y "ofreciendo un relato convincente a la sociedad". En este sentido, se ha mostrado partidario de incluir comparecencias adicionales en la comisión, que puedan "ofrecer luz" sobre aspectos nuevos del proceso de fusión y privatización de las cajas.

"LLEGAR AL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD"

Por su parte, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que el hecho de que la cúpula de NCG entre en prisión es consecuencia de que "la Justicia, aunque es lenta, funciona". Con todo, ha asegurado que este camino judicial debe dar lugar a que "se tome en serio" el trabajo de la comisión de investigación.

"Que se tome en serio su trabajo significa que no se debe poner vetos ni a las personas que deben comparecer ni a los documentos que se tengan que presentar", ha manifestado para asegurar que "la exigencia de En Marea será llegar al conocimiento de la verdad y a la depuración de responsabilidades políticas".

"Tiene que haberlas porque hubo una gestión nefasta conocida por gente que tenía responsabilidades políticas", ha manifestado Villares en su comparecencia ante los medios tras la reunión de la Xunta de Portavoces.

POSTURA DEL PPDEG

Finalmente, el portavoz del PPdeG en la Cámara gallega, Pedro Puy, ha explicado que con la constitución de la comisión de investigación de las cajas, que fue solicitada por el Grupo Popular, se trata de "terminar los trabajos iniciados y desarrollados en la pasada legislatura".

"Siempre que estuvo abierta la comisión, el Grupo Popular estuvo solicitando la incorporación de documentos relacionados con la investigación y que pudiesen enriquecerla", ha manifestado para recordar que fueron los "únicos" que pidieron incluir la sentencia de la Audiencia Nacional "a raíz de la que se produjo ayer la entrada en prisión de los condenados por las indemnizaciones millonarias" y que fue modificada por el Tribunal Supremo (TS).

En este sentido, ha puesto como ejemplo que este fallo del TS, que "no se pudo solicitar porque ya estaba disuelta la Cámara, debe incorporarse, porque afecta directamente a una de las cuestiones que está incluida en la comisión: las indemnizaciones millonarias".

"Por lo tanto, documentación que afecte es evidente que se puede incorporar pero lo que quedó claro (...) es que se trata de concluir los trabajos de la comisión de la pasada legislatura", ha indicado, no sin antes dejar claro que ahora no se puede "hacer una comisión que tenga otros objetivos" diferentes.

