Barcelona podría incluir sanciones por islamofobia en la ordenanza de civismo

Barcelona toma cartas en el asunto ante la proliferación creciente de delitos de odio y discriminación ante ciudadanos musulmanes en la ciudad. Basándose en las cifras recogidas por el Servei de Delictes d'Odi i Discriminació de la Fiscalía Provincial de Barcelona, esta tipología de infracciones ha aumentado en un 19% en 2015, con 232 casos denunciados, respecto a 2014, y se incrementaron en un 40% respecto a 2013. Los casos no denunciados pueden ser más y no se recogen en este recuento.

Ante este fenónemo, el consitorio considera necesario impulsar un Plan municipal contra la Islamofóbia pionero en España y estudiar que la ordenanza de civismo incluya sanciones por manifestaciones de odio no penales. Esta reforma de la normativa estaría lista en un año, en palabras del teniente de alcalde de Ciutadania, Participació i Transparència, Jaume Asens. También se creará un Observatorio de delitos y discursos de odio, integrado en la Oficina per a la No Discriminació (OND).

Este plan, con 28 medidas a implantar en los próximos 18 meses, y con un presupuestode 102.000 euros, llega en un momento especialmente sensible en las sociedades occidentales, a raíz de los últimos atentados yihadistas que han tenido lugar en Europa. El nivel de rechazo al colectivo musulmán no es "tan alarmante" en Barcelona como en otras ciudades del continente, pero desde el consistorio han insistido este martes en que "no hay que bajar la guardia".

Rechazo a la apertura de oratorios o discriminación por llevar velo



En este clima de desencuentros, la mujer es la que suele sufrir una mayor discriminación, sobre todo las que optan por llevar velo. Algunos de los casos denunciados por las víctimas en Barcelona son de dificultades en acceder al ámbito educativo y laboral por el hecho de llevar hiyab y las acusaciones de "radicalización" por parte de los propios familiares. También problemas a la hora de abrir oratorios en algunos barrios, que no se han querido especificar desde el Ajuntament (uno de los casos detectados se ha solucionado mediante la mediación municipal y el centro de culto está en trámites de apertura).

Se quiere incluir

un protocolo de actuación de la Guàrdia Urbana contra los delitos

de odio hacia musulmanes (islamofobia) y contra personas pobres (aporofobia)

En el caso de los hombres, sobre todo los más jóvenes con barba y signos de ser instruídos en la religión musulmana, se encuentran con trabas para acceder a prácticas profesionales o con comentarios "degradantes" en el transporte público. Desde el consistorio han destacado que no hay constancia de agresiones físicas.

En paralelo, el consistorio está trabajando con Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) para poder tener capacidad de sanción a trabajadores del servicio en caso de infracciones de odio. Si el conflicto se produce entre particulares, la problemática la ha de gestionar la Guàrdia Urbana.

La instrucción de este cuerpo de agentes en temas de discriminación pretende incluirse, asimismo, dentro de los protocolos vigentes desde el año 2008. Entre estas nuevas medidas, además de formación sobre cómo actuar en temas de discriminación, se recomendará que en los atestados policiales se recojan estos casos para que haya constancia de los mismos y para poder decidir si es necesario llevarlos o no a la Fiscalía. Igualmente, se quiere incluir un protocolo de actuación contra los delitos de odio contra personas pobres o aporofobia.

La gran mezquita de Barcelona no está "sobre la mesa"

Por tercer año, el Ajuntament continúa con las líneas de subvención abiertas para mejorar las infraestructuras de los oratorios de la ciudad de Barcelona. Debido a que las comunidades musulmanas que los frecuentan están "muy arraigadas en sus barrios y distritos" de residencia, ni desde el consistorio ni tampoco desde las entidades que representan al colectivo musulmán está previsto tratar la creación de una gran mezquita u oratorio central en Barcelona. Esta "no es una prioridad" para ninguna de las dos partes. Reconocen, no obstante, desde la administración municipal que Barcelona sigue siendo "una de las pocas ciudades europeas que no cuentan con una gran mezquita".

