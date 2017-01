El Cuco y sus padres se acogen a su derecho a no declarar en el juicio por falso testimonio

Javier García Marín, el Cuco, y sus padres, Rosalía García y Ángel Romero, han acudido en la mañana de este martes al juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla para declarar como investigados por un delito de falso testimonio durante el juicio celebrado en 2012 por el asesinato de Marta del Castillo. En una comparecencia de pocos minutos, los tres se han acogido a su derecho a no declarar.

Niegan que las voces de las grabaciones del "infiltrado" sean las suyas

A la salida de la comparecencia, que se ha prolongado apenas cinco minutos, los abogados del Cuco y sus progenitores, Carlos Sierra y Rafael Ramírez, han precisado que los tres se han acogido a su derecho a no declarar bajo la premisa de que las grabaciones incluidas en la denuncia de los padres de Marta del Castillo "son nulas e ilegales", con lo que acceder a pronunciarse sobre las mismas implicaría "validarlas".

De todas formas, los letrados han avisado de que los investigados "no reconocen" el contenido de las transcripciones de dichas grabaciones, considerando que se trata de una "manipulación".

Tanto el Cuco como sus progenitores han llegado y se han ido del juzgado con sus rostros ocultos y entre los gritos de algunos presentes que les han increpado y pedido que digan dónde está el cuerpo de Marta.

Este lunes, el juez ya tomó declaración como testigos al supuesto infiltrado en el entorno y en la familia del Cuco, que realizó las grabaciones que podrían probar dicho falso testimonio, y al camarero de un bar, quienes han manifestado que entre las 00.00 y las 05.00 horas de aquella madrugada del 24 de enero de 2009 los padres del Cuco estuvieron en el bar La Portada y no en el domicilio familiar.

En concreto, y según las fuentes consultadas, el supuesto infiltrado habría manifestado que la propia madre del Cuco habría reconocido verbalmente ante él que ambos pasaron aquella noche en el citado bar, toda vez que el camarero habría defendido "con seguridad" que "les vio" en su negocio la noche en cuestión.

Los abogados de los padres han avisado de que la "credibilidad" del supuesto "infiltrado" en este asunto es "la misma" que ante el Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla, donde miembros de la Policía Nacional encargados de la investigación de la desaparición de Marta del Castillo le tacharon de "delincuente", considerando además como "paparruchadas" sus informaciones.

La defensa de los acusados reclamarán las cintas porque dice que solo han visto las transcripcionesEn cuanto al testimonio del camarero del bar La Portada, han ironizado al opinar que "tiene muchísima memoria" al recordar la asistencia de los padres del Cuco a su negocio la noche del 24 de enero, preguntando retóricamente "si eso desmonta una coartada". "Veremos", han manifestado, precisando que el propio camarero ha admitido que los padres del joven estuvieron "saliendo y entrando" en el bar a lo largo de aquella noche, "hasta la hora de cierre".

Por último, han expuesto que no cuentan con las grabaciones sobre las que se sustenta la denuncia, tan solo con las transcripciones que figuran en la misma, por lo que reclamarán el material aportado, con idea probablemente de "pedir el archivo" de estas actuaciones.

La denuncia de los padres

El 14 de junio de 2016, los padres de Marta, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, ratificaron en el Juzgado su denuncia contra el Cuco y sus padres.

Respecto a la noche del crimen, Antonio del Castillo aseveró que "los padres" del Cuco "no llegaron a la hora que dijeron, no vieron a ese niño en la cama como dijeron, no le dio el besito de buenas noches como dijeron", por lo que a su juicio "hay una serie de irregularidades" en un juicio por delito de asesinato, algo que "es muy grave".

Al hilo de ello, lamentó que "a causa de esas declaraciones la investigación que podía haber sido mas ágil y a lo mejor si tenía que haber ido por otros derroteros hubiéramos llegado a un punto de más esclarecimiento del caso, y lo que ha hecho es entorpecer un juicio totalmente".

Tras aseverar que el Cuco "era mayor de edad" cuando declaró en el juicio celebrado en el año 2012, el padre de Marta lamentó que el falso testimonio "es un delito que se comete mucho en este país y que se penaliza muy poco, precisamente porque no hay prueba. Aquí afortunadamente tenemos las grabaciones, si no es la palabra de uno contra la del otro", afirmó.

Tanto el Cuco como sus padres han llegado al juzgado con la cara oculta y entre gritos de algunos presentesAntonio del Castillo manifestó que si la madre del Cuco "hubiera dicho la verdad "no hubiera entorpecido la investigación policial".

Para finalizar, indicó que los padres tuvieron una participación mayor en los hechos. "Escuchando las grabaciones, sinceramente creo que sí que han tenido una participación mayor de la que dicen, pero estamos aquí por las grabaciones, porque lo único que hemos podido demostrar es que han mentido en el juicio. El encubrimiento desgraciadamente habría prescrito. Si escuchamos bien las grabaciones concluimos que hicieron algo más, pero ya habría prescrito y no podemos demostrarlo", sentenció.

En la denuncia, los padres de Marta mantienen que los padres del Cuco mintieron en el juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla en 2012 porque dijeron que su hijo estaba en su casa la noche de los hechos, el 24 de enero de 2009, cuando algunos testigos aseguran haberlos visto en un bar esa noche, por lo que solicitaron que declarasen como testigos un camarero de dicho establecimiento y el presunto infiltrado.

En enero de 2016, el juez de lo Penal número 10 de Sevilla condenó a pagar una multa de 2.520 euros a los padres del Cuco y al supuesto infiltrado por incumplir la orden de alejamiento que tenía el entonces menor de edad respecto a la familia de Marta.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.