Ebbot Lundberg & The Indigo Children actuarán en Bilbao y Hondarribia los días 26 y 27 de enero

Ebbot Lundberg es conocido por ser el líder de The Soundtrack Of Our Lives y Union Carbide Productions, dos de las bandas de rock escandinavo más importantes y que más han influido en sus contemporáneos.

Desde el pasado año, Ebbot Lundberg está acompañado por la formación The Indigo Children, con los que ha editado "For The Ages To Come", disco que incluye nuevas composiciones de rock psicodélico siguiendo la linea de sus trabajos con The Soundtrack Of Our Lives. "Temas de cuidadas melodias y letras que van creciendo en intensidad y que parecen estar a punto de estallar en cualquier momento", han destacado.

La banda encargada de abrir ambos conciertos será Pasavento, novísima formación de rock alternativo madrileña que se caracteriza por sus "guitarras melódicas y preciosistas". Las entradas se pueden adquirir de manera anticipada, a un precio de 16 euros, en Ticketea o en el Kafe Antzokia de Bilbao y en la tienda Bloody Mary de Irún; las entradas costarán 20 euros el día del concierto.

