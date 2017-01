Suciedad, terrazas, movilidad y ruido, asignaturas pendientes de Valencia según los vecinos

Ruido, terrazas, suciedad y transporte. Estos los principales problemas que, a juicio de la Federación de Asociaciones de Vecinos, sufre Valencia y para los que esta entidad espera "soluciones" con el nuevo año. Su presidenta, María José Broseta, ha hecho el primer balance de gestión del actual Gobierno municipal en un ejercicio entero, el que acaba de finalizar: "2016 ha sido el primer año completo de Gobierno de los nuevos dirigentes tras 24 años del PP, 20 de ellos con mayoría absoluta, por lo que es evidente que algunos problemas enquistados desde hace años no se pueden cambiar de la noche a la mañana", apunta la líder vecinal.

En su diagnóstico global, Broseta califica de "positiva" la "mayor apertura" del Ayuntamiento a la participación ciudadana, pero pide mejorar los procesos participativos abiertos "para que integren a más vecinos". También valora los presupuestos participativos, pero reclama un aumento de la partida que se reparte por distritos. Del mismo modo, critica los retrasos en la ejecución de obras aprobadas en 2016, algunas de las cuales no han comenzado.

Uno de los mayores problemas que sufren los barrios es, a juicio de la Federación, "la contaminación acústica derivada del botellón, los apartamentos turísticos y las terrazas", que califica de "asignatura pendiente". En la última reunión mantenida con el alcalde Joan Ribó, ambas partes acordaron la creación de un observatorio permanente que integrara a todos los actores relacionados con el ocio y el ruido que se reuniera de forma periódica para proponer soluciones y evaluar sus resultados.

En cuanto a la movilidad, los vecinos creen que 2016 ha sido un año "convulso", principalmente por la remodelación de líneas de la EMT, que en su opinión "no se ha hecho de forma consensuada", lo que ha generado más de 5.000 quejas recogidas en las asociaciones de vecinos. Además, aseguran que no ha servido para mejorar las frecuencias de paso de los autobuses, que son "las mismas o superiores" a las que había antes. La Federación de Vecinos considera que el peatón "debe ser el protagonista" y que se debe fomentar el transporte público y cliclista, respetando las ordenanzas: "Las aceras deben ser para los peatones, no para las terrazas ni ciclistas", apunta Broseta.

Por lo que respecta a la limpieza, afirma que el presupuesto de 2016 "era insuficiente", ya que ha habido "muchas quejas por falta de limpieza y de poda". Broseta ve positivo el incremento de ambas partidas y analizará "si es suficiente el aumento de barrido y baldeo" previsto para 2017.

Un año decisivo para el Marítimo

Para la entidad vecinal, "no ha habido grandes avances ni en el Cabanyal, ni en Nazaret ni en el impulso a la dársena que se esperaba" en 2016. La Federacion espera que este año se concreten los anuncios sobre las mejoras urbanísticas y de convivencia en el Cabanyal, y los compromisos del puerto con Nazaret. También reclama un uso público para el circuito de Fórmula Uno y medidas para evitar la afección de los temporales a las playas.

