'Alergia' al wifi y bajas laborales: ¿Qué es, cuáles son sus síntomas y qué opina la ciencia?

Conocida como 'alergia' al wifi, la electrosensibilidad no está catalogada oficialmente como enfermedad, pero es citada por pacientes en varios países como causa de malestar y dolencias.

Es el caso de Rosa C.T., una funcionaria de la Generalitat que ha solicitado una pensión por incapacidad permanente. La administrativa, que lleva tres años de baja, afirma que sufre dolor de cabeza, fatiga y dificultad para concentrarse, unos síntomas que desaparecen cuando se aleja de las ondas. Ahora, el Juzgado de lo Social número 1 de Lleida estudia su reclamación.

Aunque se conoce muy poco de esta dolencia, la hipersensibilidad estaría provocada por una exposición recurrente a campos electromagnéticos. Es decir, no se trata solo de los routers que llevan internet a ordenadores, móviles y tabletas, sino de una gran variedad de aparatos electrónicos.

La Organización Mundial de Salud afirma que las personas que sufren electrosensibilidad presentan "una variedad de síntomas inespecíficos", pero añade que "no es un diagnóstico médico". En el mismo sentido, un comité científico de la Unión Europea concluye que no hay pruebas científicas que prueben la existencia de la dolencia, aunque animan a seguir investigando.

Un tribunal francés aceptó la hipersensibilidad electromagnética de Marine Richard

Sin embargo, el Consejo de Europa pidió reducir la exposición a ondas electromagnéticas y en Suecia está admitida la incapacidad a las personas que padecen la dolencia.

La supuesta alergia genera controversia y gran parte de la comunidad científica rechaza su existencia, pero lo cierto es que hay personas que afirman encontrarse mal en presencia de las ondas wifi y han logrado llevar su caso a los tribunales. El primer reconocimiento en Europa se dio en septiembre de 2015, cuando un tribunal francés aceptó la hipersensibilidad electromagnética de Marine Richard y le concedió una pensión mensual. La sentencia fue muy criticada por los científicos.

En España, el primer caso favorable se produjo dos meses después. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid otorgó la invalidez a un ingeniero de telecomunicaciones, en gran parte gracias a un informe hospitalario en el que se afirmaba que el trabajador padecía cefaleas, nerviosismo e irritabilidad, entre otros síntomas, cuando se exponía a campos electromagnéticos.

¿Cuáles son los síntomas?

La comunidad científica no ha establecido ni el diagnóstico ni el cuadro que provocaría la hipersensibilidad. Aún así, los estudios y testimonios de las personas que afirman padecerla coinciden en un número de síntomas, entre los que figura el insomnio, los mareos, dolores de cabeza, vómitos, latidos irregulares, falta de concentración y pérdida de memoria a corto plazo.

Además de variar según el paciente, los síntomas son muy generales. Es decir, un dolor de cabeza puede tener un gran número de causas posibles, lo que dificulta el proceso de diagnóstico.

¿Se puede prevenir?

Al margen de la veracidad de la alergia, lo que sí parece difícil es mantenerse alejado de las ondas que transmiten algunos aparatos eléctricos y los routers, cada vez más presentes en la vida diaria. Las ondas llegan al hogar a través de las señales de los vecinos y se encuentran en la mayoría de los centros de trabajo, además de en medios de transporte y locales.

Mantenerse alejado de ellas es muy complicado, pero se pueden tomar pequeñas medidas como no dormir cerca del teléfono móvil o hablar con auriculares a través de él, para mantenerlo alejado de la cabeza.

Al no ser una enfermedad reconocida, no se investiga y los afectados no cuentan con medicamentos ni asistencia a los que recurrir.