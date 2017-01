CEOE y CEPYME Aragón urgen a los partidos a aprobar los Presupuestos para impulsar la reactivación de la economía

Tras reunirse, junto con CC.OO. y UGT, con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, para preparar la Conferencia de Presidentes que se celebrará en Madrid el 17 de enero, el presidente de CEPYME Aragón, Aurelio López de Hita ha expresado que los Presupuestos son, a día de hoy, "un arma arrojadiza de tipo político que se están pasando los partidos de unos a otros sin tener en cuenta la opinión de la sociedad y los agentes sociales", de forma que se está retardando la puesta en marcha de "una serie de medidas necesarias".

López de Hita ha pedido "que el diálogo no sea una riña de taberna, sino que se trate de llegar a acuerdos" y que una vez se aprueben los Presupuestos "se priorice lo más importante, se ejecuten con equidad y eficacia" y que "no ocurra como en otras ocasiones, que después de reñir mucho por una partida, no se ejecuta".

El dirigente empresarial ha reclamado "un diálogo permanente", añadiendo que hasta que no haya acuerdo "tenemos que estar a la expectativa". Ha dicho que el diálogo social "está funcionando" en Aragón.

El presidente de CEOE Aragón, Fernando Callizo, ha dicho que "las noticias que nos van llegando son cada vez más negativas" ya que las posturas de Podemos respecto del Gobierno autonómico cada vez están "más lejos", por lo que es "difícil" que lleguen a un acuerdo los partidos de izquierda, con los que el presidente del Ejecutivo, Javier Lambán, quiere aprobar los Presupuestos.

"Me parece preocupante", ha reconocido Callizo, quien ha advertido de que sería muy negativo que continuara la prórroga de los Presupuestos de 2016.

