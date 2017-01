PSOE presenta 115 enmiendas por 8 millones al Presupuesto "con voluntad de llegar a un acuerdo final"

En rueda de prensa, ha indicado que "hemos tenido muy en cuenta el equilibrio" a la hora de detraer partidas del Presupuesto elaborado por el equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) para dotar sus enmiendas con la intención de facilitar "llegar a un acuerdo final".

Ha añadido que sus dos condiciones para apoyar el Presupuesto son que "sean atendidas de manera sustancial" sus enmiendas y contar con un cronograma donde se indiquen las fechas "en que se prevé cumplir lo que estamos solicitando" ya que en 2016 solo se ha ejecutado el 30 por ciento de las aportaciones socialistas, "una tomadura de pelo que no se puede repetir".

Sobre el informe desfavorable de la Intervención para la municipalización del servicio de atención telefónica 010, Trívez ha comentado que el consejero de Economía del consistorio, Fernando Rivarés, le ha asegurado que este asunto "está resuelto". Según ha apuntado, la plantilla municipal ha de votarse de forma conjunta con el Presupuesto y ha recalcado que su grupo por "cuestión de legalidad" no dará su apoyo a "algo que tenga un informe negativo de la Intervención".

El concejal del PSOE ha indicado que ha mantenido contactos esta semana con Rivarés y a partir del lunes van a "hablar" de las enmiendas, en las que "no hemos pedido ninguna locura ni cualitativa, ni cuantitativamente" ya que de un Presupuesto 724 millones de euros sus propuestas mueven el 1,1 por ciento.

Ha añadido que ahora comienza una segunda fase de negociación, tras haberse incorporado algunas de sus aportaciones previas al proyecto de Presupuestos, para opinar que "los recursos son limitados, habrá que ceder" y ZEC "tendrán que renunciar a alguno de sus proyectos".

En concreto, los socialistas detraen dinero de la partida de ampliación del servicio BIZI. "No estamos en contra de que haya reforzamiento", pero la actuación planteada por ZEC "no tiene un equilibrio económico sostenible" y "no se va a poder ejecutar a corto plazo". Por su parte, el PSOE ha planteado "a la baja" la partida par ala remodelación de la avenida Tenor Fleta, pidiendo 1,7 millones frente a los tres iniciales.

ENMIENDAS

El PSOE plantea con sus enmiendas "conseguir más transparencia y control político de la ejecución del Presupuesto" pidiendo que cualquier transferencia de crédito superior a los 70.000 euros deba ser respaldada previamente por la Comisión de Economía, igual que las partidas de gasto en publicidad institucional.

Para actividades y gastos de las juntas de distrito, propone incrementar la consignación en 218.000 euros, con el objetivo del "reforzamiento de la participación ciudadana". En relación con los barrios, se recogen los 1,7 millones para reformar Tenor Fleta y 600.000 euros para terminar la calle Neptuno en Arcosur.

Igualmente, hay partidas para el mantenimiento de los grupos sindicales, la reforma de la avenida de Navarra, el plan director de la explanada Estación del Norte, la construcción de una pasarela en el río Huerva, la inversión en barrios rurales, la eliminación de tendidos eléctricos aéreos en Valdefierro y la ejecución del aparcamiento del Kasán.

Para el impulso del empleo y la vivienda, hay enmiendas por valor de 1,9 millones de euros, que incluyen 200.000 euros para un plan de vivienda joven a precios asequibles sobre suelo municipal que alcance las 2.500, el plan local de comercio, con 860.000 euros, proyectos de emprendimiento en Zaragoza Activa, dotados con 470.000, y el plan estratégico de empleo y desarrollo, con 250.000 euros.

PARQUES Y ZONAS VERDES

El PSOE ha propuesto dedicar 1,8 millones de euros para mejorar parques y zonas verdes, con especial incidencia en los parques Torreramona, Tío Jorge, Parque de Oriente y Astronómico, e incluye un plan de choque de intervención en zonas verdes.

En el ámbito medioambiental, plantea una inversión de dos millones de euros para renovar el alumbrado público frente a los 300.000 euros consignados por ZEC, sustituyendo las actuales luminarias por led, "que reducen el 60 por ciento el consumo de energía", ha dicho Trívez.

Según ha apuntado, esta actuación debería iniciarse en los barrios de La Almozara, en la avenida Pablo Gargallo; en Las Fuentes, en Compromiso de Caspe y Salvador Minguijón; en Delicias, en la avenida de Madrid y calle Delicias, y en San José, en la avenida del mismo nombre.

Las enmiendas socialistas también incluyen 300.000 euros para la sustitución de las butacas del Teatro Principal.

