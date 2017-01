Andreu Buenafuente pone en evidencia a un invitado que le envió la entrevista hecha

El último invitado de Late Motiv, el psicólogo y escritor superventas Rafael Santandreu, fue el protagonista de una situación sin precedentes en el programa cuando Andreu Buenafuente no dudó en afearle un comportamiento.

En concreto, antes de comenzar la entrevista, el presentador no dudó en poner en evidencia a Santandreu al revelar que este le había enviado el cuestionario completo por escrito, tanto las preguntas como las respuestas, tal y como recoge VerTele.

"Debo decir algo antes de empezar. Lo que me sucedió antes de tu entrevista, no me había sucedido nunca en toda mi carrera profesional", comenzó Buenafuente. "Nunca nadie me había mandado toda la entrevista hecha, con sus preguntas y sus respuestas", decía el presentador mientras el escritor reía entre dientes algo nervioso.

"¿Sabes por qué es? Lo hacemos porque los periodistas hacen muy malas entrevistas. A veces hacen unas preguntas que uno no quiere responder. Mi pasado de profesor universitario me dice 'dales las preguntas y las respuestas'", se justificó Santandreu. "Entonces, cnfirmamos que eras un profesor repelente, ¿no?", respondió cómicamente Buenafuente.

"Sabes lo que va a pasar, ¿no? No la vamos a usar. La vamos a tener aquí, por si acaso, pero en principio no, porque yo trabajo de esto. Imagínate que esto se pone de moda, cada invitado trae ya la entrevista hecha, me sustituyen por una máquina y me quedo sin trabajo. Entonces no sería feliz... y compraría tu libro. ¡Ah! Todo era un plan, ¿eh?", bromeó el presentador.

Aunque la entrevista se desarrolló normalmente y con un tono relajado a partir de ese momento, Buenafuente no quiso terminar sin volver a mencionar el tema. "Para la próxima, ya sin formulario. Confía en mí, confía en nosotros", concluyó.