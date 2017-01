Izal inicia en Barcelona su despedida de los escenarios hasta 2018

El grupo madrileño Izal comienza el próximo sábado en Barcelona el cierre de la exitosa gira de presentación de su tercer disco de estudio, Copacabana, con ocho conciertos en el Estado que significarán su despedida de los escenarios españoles hasta 2018, pues piensan retirarse una temporada para preparar su próximo trabajo.

En la capital catalana la banda tocará en el Sant Jordi Club y según explica Mikel Izal, líder de la formación, en esta minigira de despedida momentánea habrá cambios "en la escenografía, en las luces y en algún tema del repertorio".

Éramos un grupo de chicos sesiscientoeuristas con trabajos que no nos gustaban y ahora no debemos nada

a nadie"

Durante el concierto, que tendrá como teloneros a los valencianos Modelo de Respuesta Polar, serán protagonistas los temas de Copacabana, un disco que Mikel define como "más arriesgado" dentro de su línea de hacer lo que quieren, pues lo plantearon "dando más vueltas" y plasmando en las canciones "la quinta o sexta idea".

Premio Fest al mejor directo nacional, Izal es un grupo de pop-rock originario de Madrid, formado por Mikel Izal (cantante y compositor), Alejandro Jordá (batería), Emanuel Pérez Gato (bajo), Alberto Pérez (guitarras) e Iván Mella (teclados).

La banda se formó a finales de 2010, debutó con el EP Teletransporte y fue ganando público gracias al boca-a-oreja, con su primer disco Magia & Efectos especiales, con el que obtuvieron diversos premios.

"Éramos un grupo de chicos sesiscientoeuristas con trabajos que no nos gustaban y ahora no debemos nada a nadie. No tenemos cuentas pendientes y solo nosotros arrimamos el hombro. Y mantenemos el control de lo que nos pasa en todas las facetas", explica el líder, y señala que han conectado con el público por su "mensaje".

Tras estos ocho bolos en España, que terminarán en el Wizink Center de Madrid el 25 de febrero, los músicos intentarán hacerse un hueco en México, Argentina, Colombia y otros países, con una cita en marzo en el festival Vive Latino mexicano.

Mientras, además irán preparando su cuarto elepé, explica Mikel Izal, que solo paró de componer para ese próximo trabajo para escribir su libro de relatos Los seres que me llenan. "Tengo ya una buena bolsa de temas y, después de marzo, habrá dónde elegir", indica, y dice que Santos y Fluren repetirán como productores.

"Quiero que resulte equilibrado, que nno cojee y que tenga un ritmo de película al escucharlo de un tirón y sea como un viaje global", concluye Mikel Izal.

