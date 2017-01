Colapsos y desbordamientos en urgencias y ambulatorios de España por la gripe

La gripe ha llegado antes de lo habitual y ha sorprendido a los centros hospitalarios. En la última semana de 2016, la tasa aumentó a 138 casos por 100.000 habitantes, según el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España.

La situación epidémica se ha extendido a siete comunidades. Concretamente, a Asturias, Baleares, Castilla y León, Cataluña, Madrid, País Vasco y La Rioja, a falta de conocer los datos de gripe de los primeros siete días del año que se publican este jueves.

Sindicatos y personal médico de varias regiones del país denuncian que las previsiones no han sido suficientes y acusan una falta de profesional sanitario, acrecentada por las recientes vacaciones de Navidad.

En Madrid, el Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado colapsos en varias urgencias de hospitales de la capital desde principios de semana, como las del Hospital del Tajo en Aranjuez, el Hospital de Getafe y el de Alcalá.

Madrid ha contratado a 267 profesionales sanitariosLa Consejería de Sanidad ha reforzado las plantillas de los hospitales de la región con la contratación de 267 profesionales y ha retrasado operaciones quirúrgicas no urgentes hasta tres semanas. "No tenemos camas suficientes y para que esas camas puedan ser ocupadas, hemos preferido hablar con los ciudadanos con un mensaje de tranquilidad y serenidad y retrasar operaciones programadas no urgentes", ha explicado el consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos.

En Barcelona, trabajadores del Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí alertan de la "gravísima" situación de Urgencias. El personal señala la masificación de pacientes y la falta de espacio y de recursos materiales.

La plantilla manifiesta en una carta que en los boxes diseñados para un paciente se introducen dos camillas y que hay enfermos que son atendidos en los pasillos, con lo que "se pasa de la sobremasificación al hacinamiento".

El sindicato Metges de Catalunya ya adelantó la semana anterior que el avance de la epidemia estaba saturando las urgencias catalanas.

En Asturias la epidemia ha provocado ocho fallecidosEn Asturias, la epidemia ha provocado ocho fallecidos, todos ellos con factores de riesgo. La consejería ha contratado todos los médicos disponibles en la comunidad para afrontar la peor epidemia de gripe vivida en esa región en los últimos ocho años y que ha provocado ya que la práctica totalidad de los hospitales de la red pública se encuentren por encima del 95 % de ocupación.

La situación ha llevado al Hospital Universitario Central de Asturias a suspender los ingresos quirúrgicos programados para hacer hueco a los pacientes afectados por la epidemia.





"Falta de previsión"

Medios aragoneses dan a conocer una situación complicada también en su comunidad, especialmente en el Hospital Provincial de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza y en el Hospital Miguel Servet, donde se han suspendido operaciones quirúrgicas.

La Federación de Sanidad de CCOO Aragón aseguró este lunes que el Servet contaba con 21 pacientes en saturación, llevando el que más tiempo 18 horas de espera. También denunció la falta de camas en planta para poder atender a más pacientes en el Hospital Royo Villanova.

Por su parte, en Bilbao, sindicatos del Hospital de Basurto se han concentrado este miércoles para exigir una solución a los "continuos colapsos" que sufre el servicio de Urgencias del centro. En Galicia, el portavoz de Sanidade del PSdeG, Julio Torrado, ha denunciado que la "falta de previsión" de la Xunta provoca el "colapso" de la sanidad pública gallega ante "cualquier pequeño estrés", como la gripe estacional.

Se ha contratado a 230 sanitarios y ha habilitado 417 camas extraordinarias para hacer frente a la gripe en Euskadi.

La incidencia de la gripe sigue en aumento "notable" en Cantabria. Aunque la consejera de Sanidad, María Luisa Real, asegura que "los hospitales siguen funcionando con absoluta normalidad", según los últimos datos, en ellos hay 48 pacientes pendientes de ingreso. 'De hecho, el Diario Montañés' habla de esperas de 30 horas para ser atentidos en el Hospital Marqués de Valdecilla.

En Castilla-La Mancha, Toledo y Ciudad Real son las ciudades más afectadas, indican sindicatos de la región. La comunidad ha abierto unas cien camas y ha contratado a un centenar de sanitario para afrontar el pico de la enfermedad.