Trump: "Podría dirigir mis empresas y ser presidente al mismo tiempo, pero no lo voy a hacer"

Hasta aquí te contamos la rueda de prensa del presidente electo de EE UU, Donald Trump. Te seguiremos contando la última hora sobre la transición en Estados Unidos y sobre otros asuntos en 20minutos.es.

"Espero que dentro de unos años vuelva y les pueda decir 'Gran trabajo'. Y si no lo han hecho bien les diré 'Estáis despedidos", dice, en alusión a la frase con la que se hizo popular en un reality.

Trump finaliza la rueda de prensa. Antes se refiere a una mesa llena de papeles y carpetas, a las que se refiere como los documentos de las empresas que a partir de ahora van a manjear sus hijos.

"Rusia, China, Japón, nos va a respetar más que lo han hecho con administraciones anteriores".

"Rusia nos va a respetar mucho más cuando yo lidere EE UU. Yo espero llevarme bien con Rusia, pero tal vez no sea así".

Trump señala que las filtraciones podrían proceder de su misma oficina. Relata que ha tenido reuniones con Inteligencia de las que "nadie sabía" y que inmediatamente han salido publicadas en los medios.

"Estados Unidos es hackeado por practicamente todo el mundo, eso incluye a Rusia y China".

"Algunos medios han publicado noticias falsas, son medios deshonestos. He visto gente destruida por lo que cuentan ellos, y eso no está bien. Lo que quiero pedir es que los periodistas sean honestos"

Trump niega el derecho de preguntar a varios periodistas, entre ellos al de la cadena CNN. "Tú y tú no, vuestros medios son terribles. Os estáis inventando las noticias".

La construcción del muro comenzará de inmediato, afirma Trump. "No me apetece esperar un año".

"Respeto al pueblo de México, son gente fenomenal, y el gobierno es maravilloso, pero no lo exculpo de aprovecharse de Estados Unidos. México se ha aprovechado de Estados Unidos, y no debimos permitir que eso ocurriese y no volverá a ocurrir".

"No vamos a construir una valla en México, vamos a hacer un muro. México nos va a devolver el coste, ya sea con un impuesto o con un pago. Pero vamos a crear el muro".

Sobre las empresas que han renunciado a planes para ir a México: "Si quieres hacer tus aires acondiconados o ches en México y luego lo quieres vender por una frontera fuerte, vas a tener que pagar un impuesto fronterizo muy grande. Si quieres irte a otro país, vete. Habrá un impuesto fronterizo muy grande para las empresas que se van".

"El Obamacare es un problema de los demócratas, y les vamos a prestar un gran servicio a ellos al sustituirlo. Vamos a tener una sanidad menos costosa y mejor".

"Pero vamos a presentar un plan para derogar el Obamacare y sustituirlo. Es algo complicado. Vamos a hacer una ley sanitaria para la gente de nuestro país".

Trump vuelve al estrado. Sobre el Obamacare: "Pensé que no ibáis a preguntar sobre el Obamacare. Es un desastre total, pueden decir lo que quieran, pero en algunos casos hay un aumento al 100% de las primas y el 2017 va a ser un año catastrófico. Podríamos sentarnos y criticar, y ellos vendrían a rogarnos hacer algo. Lo más sencillo sería dejar que implosionara en 2017".

Antes del 20 de enero, todos los negocios de Trump serán traspasados a un trust en donde no estará el presidente electo, y al frente del cual estarán los dos hijos del magnate.

La abogada Sheri Dillon también apunta que la organización Trump no cerrará nuevos acuerdos internacionales durante la presidencia.

La abogada señala que la familia Trump ha perdido miles de dólares al suspender negocios que estaban a punto de culminar en las semanas recientes.

Trump señala que serán sus hijos los que de ahora en adelante lleven los negocios. Su abogada señala que el presidente electo va a renunciar a sus puestos en todas sus empresa: "Son cientos, folios y folios de entidades".

Por primera vez, Trump ha admitido que los ciberataques sufridos durante las elecciones pudieron venir de Rusia:

"Con respecto al hackeo, creo que fue Rusia, pero también nos han atacado otros países".

La abogada del presidente habla sobre cómo Trump va a solventar los conflictos de intereses. "Se va a aislar de sus intereses comerciales, nos ha ordenado que adoptemos las medidas posibles para que sea así".

"Podría dirigir las empresas Trump y ser presidente del país al mismo tiempo, pero no lo voy a hacer"

"No tengo negocios en Rusia ni prestamos ahí", responde sobre sus presuntos negocios con ese país. "Me han ofrecido 2.000 millones de dólares para cerrar un acuerdo en Dubái. Lo rechacé, no tenía por qué, no hay conflicto aunque sea presidente, pero no quiero aprovecharme de nada. No quiero conflictos de intereses como presidente"

Sobre las acusaciones de perversiones sexuales en Rusia, Trump respone que es una persona de "alto perfil" y que siempre tiene cuidado cuando sale del país. "Más vale que tengas cuidado o vas a salir en las noticias de la noche, eso se lo digo a las personas que van conmigo todo el tiempo. Les digo 'Ten cuidado si no quieres salir en la televisión', así que ¿alguien se cree esa noticia?"

"Teníamos una mala relación con Rusia, ahora van a ayudarnos a luchar contra el Estado Islámico. Si a Putin le gusta Trump, eso es algo bueno. Si no me llevo bien con Putin, ¿alguien cree que Hillary iba a ser más dura? Nadie se cree eso, venga ya".

"¿Qué hemos aprendido de ese hackeo? Que Hillary Clinton recibía las preguntas antes de los debates. Si hubiera sido al revés, habría sido la mayor de las noticias".

"Posiblemente haya sido China la que hizo ese hackeo. Tenemos que unir a las mejores mentes informáticas, y vamos a poner esas mentes juntas y crear una defensa para evitar ese hackeo"

Turno de preguntas, sobre si Putin ordenó hackear al Partido Demócrata. Trump responde: "Esto es información confidencial, no puedo hablar, pero diré que es una desgracia que se publique esa información, todo es falso, no ocurrió. Eso lo han conseguido oponentes nuestros, gente enferma que han puesto junta toda esa basura".

"Tenemos mucho talento. Esta elección, con el tiempo se verá que ha sido para bien".

"Hay un gran espíritu que nos rodea, mucha gente me ha dicho que no lo había visto antes. Vamos a ser el mayor productor de empleo que Dios haya creado jamás".

En materia de contratación militar: "Vamos a reducir los costes... va a ser algo precioso, estamos trabajando mucho en eso y también en otras cosas. Van a hacer cosas tremendas en este país".

Ahora habla de las compañías automotrices que han decidido invertir en EE UU y dejar países como México: "Espero que General Motors sea la próxima".

El presidente electo insinúa que tal vez los mismos servicios de inteligencia estadounidense las hayan divulgado.



Trump comienza atacando a los medios por las informaciones que se han conocido en los últimos días.

Pence hace un balance de todas las citas y reuniones que ha tenido Trump durante el preiodo de transición.

El vicepresidente electo Mike Pence sube al estrado.

Trump llega a la sala de prensa:

Se espera que Trump aborde una serie de temas vinculados con sus negocios personales y cómo serán administrados desde que llegue a la Casa Blanca, unas explicaciones que tiene pendientes desde hace meses. También se espera que hable sobre las últimas noticias que indican que agencias de inteligencia de Estados Unidos le informaron de supuestas operaciones de agentes rusos que pueden incluir material comprometido para él y que podría ser utilizado para chantajearlo.

La sala de prensa en la torre Trump está abarrotada:



La comparecencia estaba programada para comenzar a las 17.00 hora española. El presidente electo se está retrasando un poco.

En la sala de prensa se escuchan vítores como si se tratara de un concierto. Ahora comienza a sonar el himno nacional.

Momentos previos a la rueda de prensa.

Entre las personas que ya se encontraban esperando la rueda de prensa, incluyendo periodistas y asistentes del presidente electo, están el exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani, asesor de Trump, y quien será su jefe de estrategia, Steve Bannon.

Los equipos de televisión, cerca de treinta, fueron montados desde cuatro horas antes del inicio del acto, después de pasar rigurosos controles de seguridad para acceso al lugar, incluyendo el bloqueo de la acera de la Torre Trump.

Dentro de unos minutos comenzará el encuentro de Donald Trump con la prensa en Nueva York.