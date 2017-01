Joanne Shaw Taylor actuará en abril en la Sala Azkena de Bilbao

Según han explicado desde el Mundaka Festival, Joanne Shaw Taylor llegará a la capital vizcaína, de la mano de este certamen y de Mestizo Producciones, para presentar su nuevo disco 'Wild', producido por Kevin Shirley y que "condensa influencias de Eric Clapton, BB King y ZZ Top, puro blues-rock potente con toneladas de 'feeling'".

Joanne Shaw Taylor comenzó a tocar la guitarra a los 13 años y con 16 abandonó el colegio para "lanzarse a su aventura musical", que le lleva a ser apadrinada por el miembro de Eurythmics Dave Stewart. La intérprete debutó con 'White Sugar', tras el que fue llamada para "telonear" a Black Country Communion.

En 2010 grabó 'Diamonds in the Dirt' y en 2013 'Songs from the Road'. Un año después editó 'The Dirty Truth', con el que obtuvo, en palabras de los responsables del Mundaka Festival, "el espaldarazo definitivo" por su "rock potente rebosante de influencias del blues clásico". En 2016, grabó 'Wild', con el que se "reafirma como una gran artista en ciernes no sólo bajo el paraguas del blues, sino en la escena musical del rock en general".

Consulta aquí más noticias de Vizcaya.