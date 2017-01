Los andaluces apenas solicitan al SAS una segunda valoración médica: solo 479 en todo 2015

Solicitar una segunda opinión médica forma parte del conjunto de derechos que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) garantiza a sus usuarios. Sin embargo, los pacientes andaluces no son muy proclives a pedirla. Así lo pone de manifiesto la última memoria del SAS, correspondiente al año 2015, que refleja que el sistema sanitario público de la comunidad solo recibió durante dicho periodo 479 peticiones de este tipo.

La cifra de peticiones ha crecido respecto a 2014 en un 22%La cifra, pese a ser un 22% superior a la de 2014, cuando se registraron 392 peticiones, es prácticamente insignificante.

Además, de las casi 500 solicitudes, solo 108 (un 22,5%) fueron aceptadas por el SAS. El resto se desestimaron por no estar la patología contemplada en el decreto que regula este derecho (326 casos) o bien por no estar definido el diagnóstico o el tratamiento o ser este de carácter urgente (45 casos).

En los últimos años, la cifra de peticiones de segunda opinión aceptadas ha ido descendiendo. Así, en 2014 pasaron el corte 168 de las 392 solicitudes registradas por el SAS (42,8%); en 2013, se aceptaron 189 de 354 (53,3%); y en 2012, 193 de 420 (45,9%).

Del centenar de peticiones aceptadas en 2015, la mayor parte (59,26%) correspondieron a neoplasias malignas, seguidas de las enfermedades raras (14,81%), los tumores cerebrales (5,56%) y las patologías relacionadas con la columna (6,48%). El resto, con porcentajes inferiores, estuvieron relacionadas con enfermedades degenerativas, trasplantes de órganos, escolisosis, aparato locomotor, accidentes cerebro-vasculares y enfermedades coronarias.

Respuesta en 30 días

El derecho a una segunda opinión asiste a todos aquellos pacientes que padezcan una enfermedad diagnosticada como de pronóstico fatal, incurable o que comprometa gravemente su calidad de vida; así como a los que se les proponga un tratamiento que conlleve un elevado riesgo vital.

La segunda opinión puede solicitarse a través de internet, en el centro o por correo ordinarioPor tanto, no podrán solicitar una segunda opinión quienes no se encuentren bajo estas circunstancias, ni tampoco aquellos pacientes que requieran un tratamiento urgente. Igualmente, no podrán hacer uso de esta garantía los ciudadanos que hayan sido diagnosticados en un centro no dependiente del sistema sanitario público andaluz. Por último, solo se podrá solicitar una única segunda opinión médica para el mismo proceso asistencial.

La segunda opinión médica será estudiada y valorada por un facultativo o por un equipo de expertos. El decreto que regula este derecho establece que, en el caso de que exista discrepancia con el diagnóstico, el tratamiento o con ambos, "se analizará, estudiará y discutirá el caso en el seno del equipo de expertos, emitiéndose el informe de manera colegiada".

El SAS remitirá al paciente el informe pertinente en el plazo de 30 días máximo desde la petición de segunda opinión, salvo que sea necesaria la realización de más pruebas médicas.

La segunda opinión médica puede ser solicitada por el propio paciente, un familiar o una persona allegada. La petición se tramita a través de InterSAS (para usuarios con certificado digital), en los propios centros sanitarios o por correo ordinarios a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS.

