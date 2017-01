Una mujer embarazada acusa a su pareja de lanzarla al vacío desde un tercer piso en Murcia

Una mujer de 25 años embarazada de cuatro meses resultó herida el domingo al caer desde un tercer piso en Murcia. La Policía Nacional detuvo a su pareja, de 31 años, e investiga lo sucedido para aclarar si se trató de una posible agresión machista, aunque no descartan ninguna hipótesis.



Los hechos tuvieron lugar sobre las 19 horas, cuando la Policía recibió el aviso de unos vecinos que habían escuchado una fuerte discusión y gritos. Al asomarse a la calle, observaron a la mujer tendida en el suelo, herida y gritando, según fuentes de la Policía Local.

Al lugar acudieron agentes y la víctima les confesó que había sido agredida por su pareja, que le había arrojado desde el piso en el que convivían, en la tercera planta. Los agentes comprobaron que las ventanas de la vivienda estaban abiertas y buscaron al individuo, al que localizaron más tarde en la escalera del inmueble hablando por teléfono móvil.

La Policía Nacional procedió a la detención del individuo, de 31 años y nacionalidad senegalesa, que dijo no saber dónde se encontraba su pareja. No obstante, están investigando lo sucedido y no descartan ninguna hipótesis debido a que la víctima ofreció posteriormente versiones contradictorias de lo ocurrido. El caso ha quedado en manos de la Unidad de Atención a la Familia y a Mujer (UFAM) del citado Cuerpo.

La mujer presentaba varias fracturas como consecuencia de la caída, fundamentalmente en las piernas, por lo que fue trasladada en un primer momento por los servicios sanitarios al Hospital Morales Meseguer y, posteriormente, al Hospital Virgen de la Arrixaca debido a su embarazo y para descartar daños al bebé.

Consulta aquí más noticias de Murcia.