Els Reis d'Orient porten la màgia i la il·lusió a tot Catalunya

A Tarragona els Reis d'Orient han estat rebuts amb il·lusió per centenars de persones al Moll de Costa, on arribat en vaixell. Ses Majestats han portat el sol a Lleida, després més de tres setmanes amb boira. Han arribat a la capital del Segrià un tren històric i han recorregut la ciutat amb catorze carrosses. I per arribar a Amposta els Reis d'Orient han aprofitat les aigües del riu Ebre

Arriben a Amposta baixant per l'Ebre

Per segon any consecutiu, els Reis Mags d'Orient han arribat a Amposta baixant pel riu Ebre. Ho han fet pels volts de les sis de la tarda, dalt de tres bots propulsats per remers del Club Nàutic de la ciutat. A l'embarcador els esperaven ja desenes de nens, delerosos per retrobar un any més la comitiva dels tres monarques i els seus patges carregats de regals.

Des d'aquest mateix punt ha arrencat la tradicional cavalcada pels carrers més cèntrics de la ciutat fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament. En aquest espai, els Reis han pres part en l'adoració i s'han fotografiat amb els més menuts. Aquest divendres, dia de Reis, els patges a cavall faran el repartiment dels paquets per les cases.

La cavalcada temàtica de Tortosa d'aquest 2017 ha tingut com a protagonista, aquest cop, el món dels dibuixos animats, amb la presència de molts dels personatges més populars de la factoria Disney. Els reis han sortit del barri de Ferreries a dos quarts de sis de la tarda i ha fet parada a l'Ajuntament, on han estat rebuts per l'alcalde i la corporació abans d'efectuar el tradicional pregó des del balcó principal de l'edifici consistorial. Posteriorment, s'han dirigit al parc municipal Teodor González, on ha tingut lloc el tradicional lliurament de regals als més menuts.

A Móra d'Ebre, la cavalcada s'ha iniciat poc després de les sis de la tarda amb l'arribada de la comitiva reial pel pont de les Arcades, a l'avinguda Comarques Catalanes. Acompanyats per la Banda de l'Escola Municipal de Música i Dansa així com els Tabalers de la Colla de Diables Sheron, han recorregut els carrers de la població fins a la plaça de Baix, des d'on han saludat els veïns i participat en l'adoració al pessebre.

Després dels parlaments al balcó de l'Ajuntament i rebre les claus del poble de mans de l'alcalde, han rebut amb obsequis els nens i nenes del poble a les escales de l'Església. Per últim, a Gandesa, els Reis han arribat per l'avinguda de Catalunya cap a les set de la tarda sobre unes carrosses elaborades per la comissió de festes.

