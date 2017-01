Veïns i paradistes esperançats amb la fi de les obres del Mercat de Sant Antoni

Les obres del Mercat de Sant Antoni de Barcelona s’acabaran previsiblement entre octubre i novembre del 2017, tot i que la seva obertura al públic es podria endarrerir, ja que el Govern municipal vol consensuar la data d’inauguració amb els comerciants. El Mercat de Sant Antoni disposarà d'11.500 metres quadrats amb alimentació, encants i mercat dominical

La reforma arribarà als 40.000 metres quadrats edificats i en total, 11.500 seran per a superfície comercial, que inclourà, alimentació, encants i el mercat dominical, així com està previst que hi entrin nous operadors.

El Mercat de Sant Antoni, a més, tindrà aparcament, es recuperen els patis interiors com a places públiques i es museïtzarà la zona amb la muralla i les restes arqueològiques.

La rehabilitació del Mercat de Sant Antoni té com a objectiu revitalitzar la zona i donar més bon servei als ciutadans. Actualment compta amb un pressupost que ronda els 70 milions d'euros.

Els mòduls, una reivindicació

Maria Lluïsa Canadés és la paradista més antiga dels Encants de Sant Antoni. Té 77 anys i en fa 66 que té una treballa en una parada de roba i bates. Recorda que les parades sempre han tingut el mateix tipus de mobiliari: tan sols una teulada i un carro on guardar els articles que després posa a la venda.

"Pensava que amb la reforma del nou mercat, l'Ajuntament posaria mòduls als paradistes dels Encants, tal com han fet a altres mercats de Barcelona, per exemple el del Ninot", explica Canadés, i afegeix que amb la remodelació del mercat hi hauria més espai per posar-los perquè els patis interiors passen a ser places públiques.

Aquesta paradista també considera que el fet de tenir només una taulada suposa un endarreriment i té inconvenients. "A part d'haver de treballar sempre a la intempèrie, cada dia hem de muntar i desmuntar la parada i això ens treu temps i vendes". "Si l'horari comercial de tancament són les 20.30 h, perquè ens doni temps a recollir-ho tot hem de començar a desmuntar la parada una hora abans", afegeix.

Què opinen els veïns i paradistes?

Des de 20 minutos ens hem desplaçat al Mercat de Sant Antoni per preguntar als veïns i als comerciants que esperen una vegada finalitzin les obres de remodelació de l'edifici.

1. Agustí Colás, paradista dels Encants de Sant Antoni des de fa 43 anys. "Els paradistes dels Encants som qui més hem patit les obres, tant per la pols com pels sorolls. Aquestes en principi havien de durar quatre anys i ara ja en portem vuit. Personalment, crec que saber que aviat s'acabarà la rehabilitació del mercat és esperançador, ja que vindrà més gent per la zona. Esperem, però, que no s'inundi tot de turistes i segueixi venint la clientela del barri".

2. Susanna Segarra, paradista del Mercat de Sant Antoni des de fa 22 anys. "Amb la remodelació del mercat, un dels aspectes més beneficiosos és que tindrà un aparcament per totes les persones que vinguin a comprar en cotxe. També trobo positiu que el nou edifici inclogui un supermercat, crec que serà millor pel negoci i la donarà més vida, ja que la gent vindrà a comprar el menjar al mateix lloc".

3. Paquita Rodríguez, clienta de la carpa temporal del Mercat de Sant Antoni. "Visc al Paral·lel i tota la vida he anat a comprar al Mercat de Sant Antoni. Espero que s'acabin aviat les obres, anar a comprar ara a la carpa és incòmode perquè els passadissos són estrets. Tot i així, penso que aquesta rehabilitació de l'edifici val molt la pena per fer-li una rentada de cara i posar-lo encara més maco".

4. Lluís Martín, veí del barri de Sant Antoni. "Les obres del mercat s'han allargat molt però crec que al final valdrà la pena haver esperat tant. Els resultats són el que compten. Per exemple, el nou mercat tindrà un aparcament i això és important. Igual que la remodelació del mercat té molts punts a favor, crec que un dels inconvenients és el preu dels habitatges. El barri cada cop s'està posant més de moda i els preus de lloguer i compra augmenten exageradament".

L'espai del mercat no serà només comercial

La descoberta de restes arqueològiques al Mercat de Sant Antoni ha fet repensar el projecte i es delimitaran els espais per convertir-los en un museu que inclogui la muralla i les restes romanes. Així ho ha explicat el tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, que també ha destacat que els veïns guanyen espai públic al barri perquè es recuperen les quatre places exteriors de l'edifici i es pacificarà els carrers Tamarit i Comte Borrell. Aquestes obres però, juntament amb les marquesines del mercat dominical i la museïtzació del patrimoni, encara estan pendents d'adjudicació. Amb la remodelació del mercat es recuperen els patis interiors com a places públiques



Collboni ha destacat aquesta inversió com una de les més emblemàtiques del mandat, i ha defensat que la intervenció es fa per donar ''qualitat de vida al barri''. En aquest sentit. Collboni ha descartat deixar de fer aquest tipus d'inversió per contenir el preu de l'habitatge a la zona, i ha assegurat que les conseqüències que puguin tenir s'han de gestionar controlant el mercat immobiliari i els lloguers, però no per això, s'hi deixarà d'invertir.



En un any vista, encara no es pot fixar una data d'obertura però Collboni ha assegurat que es farà amb consens amb els paradistes que han d'ocupar l'espai i amb consonància al calendari de campanyes. Un cop traslladats, el mercat de fresc ubicat temporalment en una carpa a la Ronda de Sant Antoni es desmuntarà, com també la carpa del carrer Urgell on actualment hi ha els llibreters, tal com van decidir els veïns en un procés participatiu.

