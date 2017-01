Flames i bandes sonores al Piromusical de Cap d'Any

«Aquest 31 de desembre les persones seran el centre de la festa». Amb aquesta idea s’ha organitzat enguany la celebració de Cap d’Any a Barcelona. Un acte que es farà per quart any consecutiu a l’avinguda de Maria Cristina i que consistirà en un espectacle piromusical que succeirà als laterals d’aquesta via, envoltant el públic assistent, i que tindrà com a protagonistes la música, l’aigua i el foc.

Dissabte, per amenitzar la vetllada es podrà veure de 21.30 a 23.30 hores diferents coreografies de les fonts de Montjuïc que ha ideat Anna Planas. A partir d'una banda sonora seleccionada pel programador musical Jordi Turtós, s'oferiran coreografies de les fonts en blocs de 5 minuts que algunes de les músiques dels Jocs Olímpics. L'espectacle aquàtic s'intercalarà amb textos de l'escriptor David Cirici, guanyador de l'últim Premi Sant Jordi, narrats en català, castellà i anglès pel presentador Eddy Vidal i l'actiu Anna Ycobalzeta.

A partir de les 23.30 h començarà un xou previ en què s'explicarà el desenvolupament l’acte i es farà un primer assaig de les L'objectiu de la celebració és que els assistents se sentin partícips de l'espectacle"campanades. Tot seguit, a les 23.40 h començarà un espectacle pirotècnic a càrrec de la Pirotècnia Igual en què es llançaran flames de vuit metres i bales de color groc, vermell i violeta des dels laterals de l'avinguda de Maria Cristina.

Com explica Valentí Oviedo, gerent de l’Institut de Cultura de Barcelona (Icub), organitzador de l'acte, s'ha escollit aquesta ubicació "perquè els assistents se sentin partícips de l’espectacle". És per aquest motiu que s'ha optat per un nou mètode que la pirotècnia catalana ja va utilitzar per primer cop en els focs dels jocs Olímpics de Río de Janerio i que permet, mitjançant la tècnica dels coets anomenats mono tirs, llançar pirotècnica des d'una distància més propera.

Seguit amb l'espectacle, quan faltin 5 minuts per les campanades es farà un altre assaig pels visitants de la ciutat en què s'explicarà la tradició del raïm. Finalment, començaran les campanades amb una combinació d'efectes visuals i música. La cap del departament de Festes de l'Icub, Marta Almirall, descarta avançar com es marcaran les campanades però ha explicat que els quarts se senyalaran fent servir les quatre columnes de Puig i Cadafalch.

Finalment, coincidint amb l'inici del 2017, començarà un piromusical d'una durada de deu minuts i en el qual sonarà el muntatge musical de Jordi Bonet i Marçal Cruz i la il·luminació de Xavier Costas. En aquest espectacle s'utilitzarà una tona de material pirotècnic, una quantitat considerable si es té en compte que en el Piromusical de la Mercè es llança una tona i mitja en 30 minuts.

En aquesta ocasió, el pressupost de la celebració ha estat de similar al dels anys anteriors -de 400.000 euros- però a diferència del 2015 -en què el pressupost va ser de 517.000 euros- per aquesta edició no s'han contractat actuacions musicals. Enguany s’espera una assistència de 70.000 persones.

