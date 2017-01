Mor un home de 56 anys atropellat a Barcelona per un conductor que anava begut

Aquest dimecres, sobre els 19:15 hores, és va produir un accident de trànsit a la Rambla de Badal, cantonada amb la Plaça Ildefons Cerdà, al districte de Sants Montjuïc, on un turisme va atropellar un vianant. A conseqüència de l’impacte el vianant, un home de 56 anys, va resultar greument ferit i traslladat a l’hospital, on va morir una hora després.El vianant va morir una hora després de ser traslladat al hospital.



El conductor del turisme va donar positiu a la prova d’alcoholèmia.



La Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat de la Guàrdia Urbana està investigant l’atropellament de cara a realitzar l’atestat corresponent i el conductor resta investigat per un delicte contra la seguretat viària i per un altre d'homicidi imprudent.



Conduir sota els efectes de l’alcohol i altres substàncies va ser la primera causa indirecta dels accidents amb víctimes que és van produir a la ciutat l’any passat. 195 conductors implicats en accidents de trànsit van donar positiu en alguna d’aquestes substàncies, 189 en alcohol i 6 en drogues.







