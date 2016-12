Mark Hamill, 'Luke Skywalker' en 'Star Wars', "destrozado" por la muerte de Carrie Fisher

Mark Hamill, que interpreta a Luke Skywalker en la saga de Star Wars, ha manifestado que está "destrozado" por la muerte de la actriz Carrie Fisher este martes.

En su cuenta de Twitter, el actor ha colgado una foto de los dos juntos en uno de los episodios de la saga, con la leyenda "Sin palabras".

Otro actor de la saga, Billy Dee Williams, que interpreta a Lando Calrissian, ha mostrado en la red social una "profunda tristeza". "Era una amiga muy querida, a quien respetaba y admiraba. Hoy, la fuerza es oscura".

I'm deeply saddened at the news of Carrie's passing. She was a dear friend, whom I greatly respected and admired. The force is dark today! — Billy Dee Williams (@realbdw) 27 de diciembre de 2016

Anthony Daniels, que diera vida al robort C3PO, se ha manifestado "muy, muy triste". David Prowse, Darth Vader, también ma enviado sus condolencias a la familia.

I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO — DARTH VADER (@isDARTHVADER) 27 de diciembre de 2016

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 27 de diciembre de 2016

Los actores William Shatner (Star Trek), Mia Farrow (que trabajó con Fisher en Hanna y sus hermanas) y Joan Collins (amiga de su madre, Debbie Reynolds) también han publicado mensajes en Twitter.

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) 27 de diciembre de 2016

Carrie was brilliant, funny and talented. Sending huge love be to her mom, her daughter, Billie and her many friends — mia farrow (@MiaFarrow) 27 de diciembre de 2016

Fisher ha muerto este martes en los Ángeles a los 60 años de edad. Había sido hospitalizada el viernes pasado tras sufrir un infarto en un vuelo procedente de Londres.