U2 anuncia gira para celebrar el 30 aniversario de 'The Joshua Tree'

Los fans de U2 ya tienen regalo de Navidad. La banda irlandesa ha anunciado a través de su cuenta oficial de Twitter un vídeo en el que aseguran que 2017 será un "gran año" para ellos. Dan dos adelantos: lanzarán nuevo álbum y realizarán una serie de conciertos "muy especiales" para celebrar tres décadas desde el lanzamiento de The Joshua Tree.

El vídeo, de 37 segundos de duración, es de lo más navideño. Eso sí, en él no concretan las fechas de la gira ni los puntos por los que pasará. Tampoco da nuevos detalles del álbum que tienen entre manos, Songs of experience, que retoma su trabajo lanzado en 2014 y titulado Songs of innocence.

Quien sí ha adelantado información ha sido el medio Billboard, que adelanta que la gira comenzará a finales de primavera en Estados Unidos y pasará más tarde por Europa, aunque habrá que esperar unos días para conocer las citas.