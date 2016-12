PP, Ciudadanos y Podemos apoyan dotar con 2,5 millones la UCI de Caravaca

PP, Ciudadanos y Podemos han aprobado en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto una enmienda para dotar con 2,5 millones la UCI de Caravaca de la Cruz.

En el debate de esta sección también se han aprobado enmiendas por un valor de 300.000 euros para el Servicio de Urgencias de Atención Primaria de Fuente Álamo; 100.000 euros para un plan de apoyo a celiacos; 3 millones para la carrera profesional; 200.000 euros para un Centro de Salud en Javalí Nuevo; 1 millón para el Centro de Salud de Santiago y Zaraíche ;50.000 euros para un ecógrafo en Mazarrón y 500.000 euros para un Centro de Alta Resolución en Águilas, entre otras cuestiones.

El diputado de Ciudadanos Juan José Molina ha indicado que se han aprobado las 8 enmiendas parciales que había presentado su grupo a esta sección y ha señalado llevaban "muchas" que había repetido la oposición.

El PP no ha presentado enmiendas parciales a Sanidad porque entienden que los presupuestos "dan respuesta" a las necesidades en materia de Salud. El popular Domingo Coronado ha recordado que se contempla la ampliación de la UCI en la Arrixaca, un plan de remodelación del Área 6, la puesta en funcionamiento del hospital oncológico, así como la puesta en marcha de la UCI en Caravaca, según se establece en el acuerdo con Ciudadanos.

El socialista Antonio Guillamón ha calificado el día de "negro" para las aspiraciones de los usuarios del Área 2 de Salud, en relación a que no se han aprobado las 30 enmiendas que habían presentado a la sección de Sanidad. Según ha explicado su grupo había registrado una enmienda para garantizar el cumplimiento de la ley del Rosell y otra para la ejecución de la segunda fase del Centro de Salud de San Antón. "Ciudadanos ha permitido que se rechacen estas enmiendas que son cruciales", ha denunciado.

Por parte de Podemos, Antonio Urbina, considera que el Servicio Murciano de Salud "debe incorporarse" a la consejería de Sanidad y ha expuesto que algunas de las enmiendas son "las mismas que el año pasado, que no se han cumplido", entre ellas ha señalado la de reforzar la sanidad en los consultorios, revertir el gasto que se destina a la sanidad privada o crear una unidad de cuidados intermedios. "Se aplastan cosas que el año pasado se aprobaron sin problemas", ha dicho en relación al voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos.

FONDO DE CONTINGENCIA

El portavoz del grupo parlamentario Popular, Víctor Martínez ha destacado la aprobación de una partida que aumentaría en un millón de euros el Fondo de Contingencia que atendería a los municipios del Mar Menor afectados por las recientes inundaciones. Según ha puntualizado, se ha coordinado la presentación de la mencionada enmienda con otra al articulado de los presupuestos con el fin de que dicho Fondo pueda ser utilizado para paliar situaciones ocurridas en 2016 y no sólo para el próximo año como establece el texto presupuestario.

Víctor Martínez ha lamentado el intento del PSOE por ridiculizar esta enmienda al decir que era inviable y sin percatarse de la modificación propuesta al articulado. Y ha criticado la posición de Podemos que "ha mostrado su verdadera cara de que se destine 1 millón de euros a los municipios afectados por el temporal. No les interesa beneficiar a los ciudadanos de la Región de Murcia, están más preocupados por entorpecer y perjudicar a los ciudadanos".

Antonio Urbina, de Podemos, ha aclarado que su grupo no se ha opuesto a las ayudas, que contemplaban en su enmienda a la totalidad, pero se niegan " a dar un cheque en blanco porque la experiencia con el Partido Popular nos dice que esos fondos oscuros que van

en bloque a partidas opacas y que no están definidas, se acaban utilizando indebidamente".

En relación a las enmiendas de Hacienda y Administración Pública. En esta parte se han aprobado propuestas de Ciudadanos para realizar campañas de seguridad informática, 700.000 euros para mejorar la gestión. El diputado Luis Francisco Fernández ha advertido en relación a alguna enmienda de Podemos que con la Agencia de Recaudación regional "se puede luchar contra el fraude y no hace falta crear un organismo más".

En esta sección el PSOE no ha presentado ninguna enmienda al considerar que "no merece la pena" porque "el PP no va a cumplirlo".

