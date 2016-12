Foro saca adelante el presupuesto de 2017 con el único apoyo del PP

El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar adelante este martes en el Pleno el proyecto de presupuesto municipal de 2017 con el único apoyo del PP, la abstención de Xixón Sí Puede (XSP) e IU y el voto en contra de PSOE y Ciudadanos (C's), es decir, (11 votos frente a 27).

El presupuesto de Ayuntamiento y organismos autónomos -las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo Municipal- se cifra en 227.382.510,15 euros, un 6,5 por ciento más que en 2015, pero asciende a los casi 311 millones de euros en el consolidado, si se suman las empresas municipales. Así se ha aprobado en un Pleno en el que los vecinos de Nuevo Roces han vuelto a reclamar equipamientos y servicios para su barrio, ataviados de elfos y Papá Noel.

Braña, asimismo, ha resaltado que de los 34,4 millones de euros de inversión global, ocho millones fueron decididos por la ciudadanía, seis millones de los presupuestos participativos (34 propuestas) y dos millones decididos por Consejos de Distrito.

Por parte del portavoz de Foro, Fernando Couto, este ha defendido un presupuesto centrado en el empleo, la inversión y la cobertura social. También ha apostado por los grandes acuerdos y por anteponer los intereses de los ciudadanos por encima de los del partido. Es por ello, que ha considerado equivocada la posición de quien defiende "estás conmigo o contra mí".

En cuanto al portavoz socialista, José María Pérez, ha considerado injustificado apoyar un presupuesto sin rendirse a la evidencia del incumplimiento sistemático de Gobierno local de los acuerdos plenarios. Ha citado, como ejemplo, que 18 meses después de aprobarse el Plan de Choque se haya ejecutado solo un 15 por ciento, mientras que tampoco hay nada ejecutado, según él, del refuerzo aprobado en los programas de intervención social.

El portavoz de Xixón Sí Puede (XSP), Mario Suárez, por su lado, ha dejado claro que estos no son los presupuestos que le gustarían a su grupo municipal, a lo que ha destacado especialmente la "insuficiente" inversión. Ha citado, eso sí, las mejoras en el presupuesto, a lo que ha citado la renta social, el aumento del dinero en Cooperación, el bono-taxi y otros acuerdos plenarios a iniciativa de XSP.

Pese a ello, ha lamentado que el presupuesto siga incluyendo 45.000 euros para los Premios Princesa de Asturias y la partida para el Festival Aéreo. Ha justificado, en este caso, la abstención de XSP en una apuesta para que la ciudad no siga "empantanada" en otra prórroga y el Gobierno no tenga excusa para instalarse en la inactividad.

IMPULSO A GRANDES INFRAESTRUCTURAS

De cara a 2017, ha propuesto la creación de una mesa ciudadana municipal, para dar impulso y proponer soluciones al Gobierno central a problemas importantes de la ciudad, como el Plan de Vías o la depuradora del Este.

En el caso de IU, el portavoz municipal, Aurelio Martín, ha reivindicado, frente a la opción de bloquear otro año más los presupuestos, que en el de 2017 se incluyen ocho millones de euros en presupuestos participativos -dos millones a través de Consejos de Distrito-, 1,7 millones de euros para Cooperación y 70.000 euros en Memoria Democrática. En su defensa, además, ha recurrido a la justificación dada en su día por el anterior portavoz socialista, Santiago Martínez Argüelles, para facilitar el presupuesto en Gijón.

Ha desechado, igualmente, el argumento de que para qué se va a apoyar a un Gobierno local que no cumple, ya que, de ser así, no tendría sentido tampoco presentar enmiendas parciales ni presentar cualquier propuesta. "El argumento no se

sostiene", ha asegurado. Junto a él, la edil de IU Ana Castaño ha hecho una defensa de la necesidad de la renta social.

El concejal del PP Pablo González, por su lado, ha defendido su voto a favor para evitar que el Gobierno local tenga que ceder ante la izquierda. "A más modificaciones presupuestarias, más Podemos", ha indicado, para después arremeter contra la renta social.

Sobre esta, ha puesto en duda que haya verdaderos y auténticos dramas en las calles y ha esperado, en este sentido, que los 7,7 millones de euros que se destinan a esta renta social sean "excesivos". A su juicio, lo que quiere XSP es tener la "hucha bien llena" para contar dinero en 2017 para cualquier otro invento que se les ocurra.

Se ha quejado también de un presupuesto con "artrosis", que está "anquilosado", a lo que ha esperado que se puedan liberar recursos en 2017 de cara a que en 2018 haya menos partidas comprometidas para construir ciudad.

'PEAJE' A CAMBIO DE LA ABSTENCIÓN

Por parte del portavoz de Ciudadanos (C's), José Carlos Fernández Sarasola, ha lamentado que el año próximo habrá presupuestos pero no los que la ciudad necesita.

Así lo ha indicado para recalcar que pidieron aumentar la inversión y avanzar hacia la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, y ninguna de las dos cuestiones fueron aceptadas.

Sarasola ha criticado, además, que el año que viene se dedicarán más recursos a pagar por el pasado que a invertir en el futuro, y especialmente que se vayan a destinar cerca de ocho millones de euros a la renta social, algo que ha considerado como "un peaje" a pagar a cambio de la abstención de algunos grupos -Xixón Sí Puede e IU-. Por todo ello, ha defendido que la decisión de votar no a los presupuestos es "meditada, responsable y coherente".

El Pleno, además, ha enfrentado también a los grupos municipales de izquierda, por las críticas del PSOE al apoyo de XSP e IU a los presupuestos y al "oscurantismo" en la negociación que llevó a ello, según él. El portavoz socialista, por su lado, ha recalcado el voto en contra de IU en el Parlamento regional a las cuentas autonómicas en los últimos años, a lo que ha opinado que IU ha decidido perder la voz en la ciudad para entregársela, con todo su bagaje, a Xixón Sí Puede.

Pérez ha señalado, también, que le sorprende que otros grupos, uno de ellos que se llamaba alternativo, hagan de cómplices y justifiquen su rendición ante un Gobierno local "desnortado, que viene haciendo travestismo político desde que nació", ha indicado.

Ha dejado claro, asimismo, que al PSOE le gustaría un gobierno alternativo, pero ha recalcado que algunos no estaban dispuestos a aceptar los resultados de las urnas de mayo de 2011. Pero, mientras no cambie, ha remarcado que el apoyo del resto de grupos de la izquierda es un balón de oxígeno a Foro.

ALTURA DE MIRAS

Sobre esto último, el portavoz de IU ha pedido al portavoz socialista "altura de miras", sin importar en ese posible gobierno alternativo de la izquierda quién sea alcalde. Ha recalcado, también, que con su abstención no se trata de dar un balón de oxígeno a la derecha, sino a la ciudad. Y ante un Gobierno compartido de la izquierda que no fue posible, ha recalcado que IU no está "en el no por el no ni en las trincheras". Según Martín continuarán haciendo "oposición constructiva y exigente".

Respecto al portavoz de XSP, este ha defendido el objetivo común con IU y ha replicado al portavoz socialista los acuerdos de su partido con el Gobierno central. A los ataques entre unos y otros se ha referido el PP, quien ha considerado que las palabras del portavoz de IU sobre el PSOE

han sido como 'puñaladas' a los socialistas, algo que ha tildado de "impresionante y bastante impresentable".

Consulta aquí más noticias de Asturias.