La Colección MUSAC se incrementa con quince nuevas obras presupuestadas en 70.000 euros

Así, se han adquirido nueve obras de ocho artistas nacionales e internacionales que cuentan con trayectorias consolidadas y coherentes, con el informe favorable de la Comisión asesora, formada por la conservadora jefe de Kunst Werke en Berlín, Ellen Blumenstein, la comisaria de exposiciones independiente afincada en Barcelon, Helena Tatay, el artista plástico y escritor afincado en León, Bruno Marcos, y el director del MUSAC, Manuel Olveira.

Según ha explicado el propio museo, el criterio para la adquisición ha buscado "el diálogo y la sintonía con obras y artistas ya representados en la Colección" y, a la vez, ha abierto "nuevos campos geográficos, procedimentales o conceptuales para que el acervo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León se enriquezca y expanda a nuevos espacios, visiones y sensibilidades".

Asimismo, se han adquirido obras que amplían el marco temporal de la Colección MUSAC hasta los años 70 del siglo pasado, época clave a la hora de contextualizar y situar las prácticas artísticas del presente.

Las obras adquiridas son: 'La celosía' (1972), de Isidoro Valcárcel Medina,

'Miedo escénico' (2012), de Javier Núñez Gasco, 'Parlez-moi d'amour' (2013), de Loreto Martínez Troncoso, 'Erygmascope' (2015), de Kapwany Kiwangam 'Serie de tiempo (barco)' (circa 1970), de Hans Peter Feldman, 'Gold' (2014) y 'Night in a Remote Cabin Lit by a Kerosene Lamp' (2015), de Lúa Coderch, 'Landscape Painting (Jungle)' (2015), de Julius von Bismarck, y 'MOUVNT' (1974), de Jose Luis Alexanco.

La Colección MUSAC se ha incrementado también en 2016 a través de la donación de seis obras que, por sus características y autoría, el museo las ha considerado "enriquecedoras en tanto a las relaciones y diálogos que van a posibilitar en el seno de la colección".

La Comisión asesora ha informado favorablemente sobre la donación de 'Emergency Observer Trip' (1995), de Fernando Sánchez Castillo, 'We are All Dreamers' (2015), de Jesús Palmero, 'L'Araignée' (2015), de Zoulikha Bouabdellah, 'Habitación 109' (2009) y 'Listado de títulos de exposiciones colectivas' (s.d.), de Xoán Anleo, y 'Asuntos internos' (2006-07), de Xoán Anleo y Uqui Permui.

