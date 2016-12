Graves disturbios en quince centros comerciales de Estados Unidos el día posterior a Navidad

El día que sigue a la Navidad es un día en el que abundan las rebajas en Estados Unidos, esas ofertas unidas a la masiva afluencia de personas a la caza de gangas, devolviendo regalos y canjeando cheques y tarjetas recibidas derivó en todo tipo de disturbios en hasta quince centros comerciales de Estados Unidos según informa The New York Times.

En la mayoría de los incidentes los implicados eran adolescentes o jóvenes. Y en gran parte de ellos tuvo que intervenir la policía, en algunos incluso tuvo que desplegarse a los SWAT (la policía antidisturbios del país).

Ha habido incidentes en centros comerciales de Colorado, Illinois, Tennessee, Ohiao, Connecticut y Nueva York, entre otros. Se habla de luchas, carreras, aglomeraciones, vandalismo…

Probablemente el principal incidente tuvo lugar en el centro comercial Jersey Gardens de Nueva Jersey que acabó con 48.000 personas saliendo a la carrera, ocho heridos en la estampida y supuestos tiroteos según informan medios locales, aunque eso último acabó siendo una falsa alarma.

En Nueva York siete personas resultaron heridas en el Roosevelt Field Mall. De nuevo alguien vio una pistola, lo que provocó una estampida. En Ohio también hubo falsos reportes de tiroteos yun joven de 19 años y un policía atacados con un spray de pimienta que tuvieron que recibir atención médica.

En Illinois también se evacuó el centro comercial, los guardas de seguridad tuvieron que separar a docenas de personas implicadas en una pelea rodeados por un corro de unos mil espectadores, al final fue necesaria la presencia de 75 policías y se saldó con siete detenidos.

En Carolina del Norte, el centro Cross Creek de Fayetteville fue evacuado tras una pelea. En Colorado el centro comercial Aurora también fue evacuado tras varias peleas y entre acusaciones desde Twitter de un uso excesivo de la fuerza policía.

Las redes sociales están llenas de imágenes de los incidentes.

Aurora police tackling and dragging teen age kids, no bigger than 120 pounds and using excessive force on these children. Stop the police pic.twitter.com/edKCur5k7Y — Lala Muniz (@LalaMuniz4) 27 de diciembre de 2016

this is why they don't like niggas in beachwood. pic.twitter.com/mFfewURJME — samantha (@_samiiiiii) 26 de diciembre de 2016