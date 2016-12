La ministra de Sanidad propone multas a los padres de los menores que beban alcohol

La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, quiere aprobar una ley que reduzca el consumo de alcohol en el caso de los menores de edad y no descarta "sanciones" a los padres que se nieguen a acudir a los cursos de sensibilización con sus hijos si estos son cazados bebiendo.

En una entrevista con el diario ABC, la titular de Sanidad insiste en que su intención es aprobar "una ley con el máximo consenso posible, porque si no, no saldrá adelante y nuestros hijos seguirán bebiendo en la calle". Preguntada por si incluirá multas a las familias de los menores infractores, Dolors Montserrat asegura que pretende aprobar una norma que conciencie a la sociedad.

"Que si alguien ve a un menor beber en una plaza, llame a la policía y que el agente pueda pedirle el DNI y hacerle un control de alcoholemia. No se va a detener a nadie, aunque si es positivo se llamará a los padres o tutores para informarles que su hijo está bebiendo. Si dan un móvil falso, la Policía acompañará al chaval a su casa y la familia recibirá un aviso para acudir a un curso de sensibilización con su hijo, similar a los que hace Tráfico. Habrá algún padre irresponsable que se niega a ir, entonces, si el cicho es reincidente quizá haya que plantearse algún tipo de sanción económica. Imagínese que lo pillan cinco veces bebiendo y no van al curso. entonces puede que se planteen sanciones, pero no quiero que sea una ley coercitiva sino de sensibilización".

La muerte de una menor

La muerte de una menor de 12 años por coma etílico y la hospitalización de otras tres menores por la misma causa en noviembre reabrió el debate político del consumo de alcohol entre menores.

El Gobierno anuncio entonces la ley que pretende "frenar a cero" el consumo de alcohol entre los menores de edad. Así lo aseguró la titular de Sanidad, Dolors Monserrat, ante el Pleno del Congreso, en respuesta a una interpelación del Grupo Vasco sobre las medidas a adoptar para paliar el preocupante aumento del consumo de alcohol en entre niños y adolescentes."Mientras nuestros hijos de 12 ó 13 años ingresan en los hospitales con comas etílicos no podemos mirar hacia otro lado", advirtió la ministra.

"Nuestro firme compromiso es que no se vuelva a repetir casos como el de Laura (en referencia a la niña de 12 años fallecida por ingesta de alcohol en San Martín de la Vega el pasado 1 de noviembre)". La ministra reconoció desde el estrado del hemiciclo que el "Gobierno es consciente del problema" y que "las cifras del consumo de este tipo de sustancias es preocupante".

Por otra parte, en la entrevista con ABC, Montserrat asegura que ha recibido numerosas felicitaciones por su propuesta de un 'erasmus' nacional para adolescentes en España. "Lo bonito dee este programa es que será un intercambio , puro y duro, que no llevará una beca asociadaa. La idea es que los colegios se pongan de acuerdo e intercambien plazas que les queden libres (...) A lo mejor hay un padre que quiere que su hijo recupere sus raíces y estudie en la comunidad donde nació".

Además también anuncia que es pronto para una regularización de la maternidad subrogada. "Los partidos deben hacer su debate interno, yo también". Sobre cuál es ahora su opinión, Montserrat asegura: "No la tengo formada. Lo que tengo claro es que bajo ningún concepto se debe apoyar la mercantilización del cuerpo de la mujer". Con todo, la ministra asegura que propondrá "al Comité de Bioética de España que haga un informe par tomar una decisión".