El Ayuntamiento de Valladolid trabajará en 2017 con la Cámara y la CVE en un Plan para consolidación de empresas

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha asegurado que el Ayuntamiento trabajará el próximo año, junto a la Cámara de Comercio e Industria y a la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) en un Plan para la consolidación de empresas que ya están en la ciudad para que puedan aumentar su tamaño y no se planteen el cierre o traslado a otras ciudades.

Así lo ha explicado Puente en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha incidido en que, pese a los anuncios de cierre de empresas que se han producido a lo largo de 2016 -Lauki, Dulciora, Sada o Thomson Reuters Lex Nova-, el empleo ha mejorado en Valladolid, al tiempo que se han producido buenas noticias como el incremento de plantilla de Lingotes Especiales o la próxima instalación de una empresa estadounidense del sector agroalimentario en el Polígono de San Cristóbal.

Para el regidor vallisoletano, Valladolid cuenta con un "clima adecuado" para las empresas, pero ha apuntado que uno de los retos es "incrementar el tamaño" de las mismas. Por ello, ha anunciado que trabajarán con la Cámara y con la CVE en un Plan para consolidación de empresas, con el fin de "hacerlas crecer de tamaño", pues "cuanto mas crezcan mas posibilidades habrá de que se queden en el territorio".

Así, ha citado ejemplos como el crecimiento de Lingotes o la puesta en marcha del Parque de Proveedores de Renault, que "garantiza que el empleo va a seguir aquí". Por ello, ha subrayado que es bueno que las "crezcan y sean mas competitivas".

En todo caso, Óscar Puente ha señalado que las cifras globales de empleo en Valladolid en 2016 son positivas. "Es negativo que haya cierres, pero en estos casos no tienen nada que ver con la ciudad, no se van porque aquí no tengan el clima apropiado, se van por cuestiones empresariales más concretas", ha considerado el alcalde en referencia a Sada, que ha reducido su producción como consecuencia de la finalización de su acuerdo como proveedor de Mercadona y la de Valladolid era la fábrica más antigua del grupo en España.

"Son circunstancias ajenas a la ciudad, por eso trabajamos para que haya un ecosistema que facilite la llegada de empresas y haga interesante Valladolid como ciudad para invertir", ha concretado.

Otro de los puntos de atención del año 2017 en el Ayuntamiento será la remunicipalización de la gestión del agua, a través de la creación de una empresa pública que se hará cargo a partir del 1 de julio. En este sentido, Puente ha reiterado la importancia de la decisión para "recuperar la gestión y reinvertir los beneficios en renovación red de saneamiento y abastecimiento".

Además, ha subrayado que Valladolid será la ciudad más grande de España "que va a apostar por un servicio público de agua y de abastecimiento", lo que en su opinión "marca la impronta de que este Gobierno es un gobierno de cambio".

En cuanto a las advertencias por parte de la oposición municipal de que el precio del agua se va a encarecer para el ciudadano, Puente ha aseverado que, por el momento, en 2017, cuando todavía convivirán la gestión vía empresa adjudicataria con la empresa pública, no está previsto aplicar una subida.

En todo caso, el regidor vallisoletano ha recordado que en los 20 años de gestión privada, desde 1997, el precio del agua ha subido un 37 por ciento, y ha garantizado que con la gestión pública el coste "subirá menos" en términos anuales, siempre en relación con la "elevación del coste de la vida.

Con la nueva empresa municipal, Puente ha explicado que el servicio se "adaptará a la realidad de manera paulatina", será "de máxima calidad" y se mantendrá un precio "asequible" y acorde a un bien de primera necesidad, pues ha recordado que según las estadísticas conocidas, el agua de Valladolid es "una de las más baratas de España". Además, ha incidido en que se garantizará que "ningún ciudadano se vea privado del suministro".

SOTERRAMIENTO

En cuanto a otros asuntos que tendrán su presencia el próximo año, e incluso en la última semana del actual, seguirá el proyecto ferroviario de la ciudad, que esta semana afronta un Consejo de Administración en el que las entidades del Ministerio de Fomento -Adif y Renfe- se han ofrecido a aportar los 62,5 millones de euros que queda por abonar del primer plazo del préstamo y los 75 del segundo, que vence el día 1 de enero.

Sin embargo, se debe negociar el pago de los intereses del primer plazo que reclaman los bancos y que el Ayuntamiento no quiere realizar directamente, pues entiende que supondría reconocer la deuda de la que se ha desvinculado con las medidas jurídicas iniciadas para anular la Carta de Conformidad firmada de forma irregular por el exalcalde del PP, Francisco Javier León de la Riva.

En este sentido, el regidor ha reconocido que no sabe si los bancos reclamarán judicialmente al Ayuntamiento el pago de la deuda, pero considera que en estos meses se ha trabajado para que "si vienen", no hay que hacerle frente. Así, ha recordado que la Asesoría jurídica del Ayuntamiento aconsejó, incluso por escrito, declarar la nulidad de la 'comfort letter', e iniciar acciones contra los presuntos responsables de la situación, algo que se hizo.

"Por mucho que no sea agradable ver pasar por ese trámite a personas que han tenido responsabilidad en este ayuntamiento, nosotros tenemos que defender el interés público claramente cuantificable en 101 millones de euros", ha apuntado Óscar Puente.

A este respecto, ha insistido en que no le gusta ver al exalcalde en el Juzgado, pero ha explicado que cree que León de la Riva, "a nivel personal no entiende o le fastidia", algo que asegura comprender. "Que se ponga en mi lugar, si él hubiera estado aquí tendríamos que ver como habría actuado", ha aventurado Puente, quien ha defendido que no se caracteriza "por ser una persona despiadada".

Mientras tanto, el Ayuntamiento trabaja en el suelo que quedará liberado en la zona de talleres, que plantea vender con el fin de destinar las cantidades a que el Ministerio de Fomento recupere las aportaciones que hará de forma anticipada a la devolución del préstamo. En este sentido, ha explicado que trabajan para buscar a alguien que "pueda estar interesado en entrar en la operación y comprar esos terrenos" de los talleres viejos, que tendrían un valor de "unos 400 millones de euros".

En cuanto al traslado al nuevo complejo del Páramo de San Isidro, Puente ha recordado que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, estuvo en el mes de noviembre en la ciudad y dijo que "en dos meses se haría el traslado", pero también ha advertido de que la exministra Ana Pastor visitó las instalaciones en marzo "y también dijo que en dos meses, pero han pasado más de seis".

En todo caso, ha aseverado que "no puede ser de otra manera" que completar el traslado el próximo año, al tiempo que ha asegurado que el equipo de Gobierno "presiona" para que se haga "lo antes posible".

CAMPUS DE LA JUSTICIA

En relación al proyecto del Campus de la Justicia, ha recordado que su equipo de Gobierno ha dado "un giro muy importante", y que ya se ha aprobado inicialmente, a la espera de avanzar en la definitiva, en ese momento, se podrá poner a disposición del Ministerio una parcela en la que desarrollar este complejo en el entorno en que consideran que es mejor, "incardinado en la ciudad".

Además, ha añadido que 2017 presentará otros hitos como la recuperación de la concentración motera Pingüinos en enero, el Concurso Mundial del Vino en mayo, o la Gala Nacional del Deporte en marzo. En todo caso, ha subrayado que la ciudad trabaja "muy bien" para atraer eventos y más turismo de otras regiones y extranjero.

