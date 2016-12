Puente asegura que si Pedro Sánchez fuera "caballo perdedor" el Congreso del PSOE "sería en enero"

Así lo ha expresado el regidor en una entrevista concedida a Europa Press, en la que el regidor vallisoletano ha recalcado que "lo importante" en el PSOE "no es Pedro Sánchez o Susana Díaz", sino el propio partido, ya que considera que "no puede seguir en esta situación", lo que podría perjudicar su capacidad de "influir y transformar" en la política.

Al ser preguntado sobre si con su apoyo a la postura del 'no' a la investidura de Mariano Rajoy defendida por el exsecretario general del PSOE se situó del lado del 'caballo perdedor', Puente ha aseverado que no tiene "claro" que vaya a ser así. De hecho, ha apostillado que si Sánchez fuera "el caballo perdedor", el Congreso federal socialista que como pronto se celebrará en primavera, sería "en enero".

En este sentido, ha añadido que tiene "temor cero" por las consecuencias que pudiera tener ese apoyo a Sánchez en su futuro político, pues en primer lugar considera que al ser alcalde electo los Estatutos del PSOE le "eximen" de someterse a Primarias para ser candidato a retener la Alcaldía en 2019.

Además, ha reiterado que no tiene más aspiraciones en la política que ser alcalde de la ciudad. "En política no estoy para estar, estoy para hacer, si no puedo hacer no me interesa estar, me interesa ser el alcalde para hacer algo", ha reflexionado el alcalde, quien ha recordado que hay gente que llega a la política porque "no tiene otra forma de ganarse la vida", un caso que no es el suyo.

En este sentido, el primer edil vallisoletano no ha querido detenerse en la situación del PSOE provincial ante el futuro Congreso que debería celebrar, pues primero "tiene que haber congreso federal, luego autonómico", de modo que ahora no dedica tiempo a pensar en ello. "El problema está en el ámbito federal, y ahí es donde se tiene que despejar la incógnita cuanto antes", ha advertido.

Puente ha incidido en que "lo importante no es Pedro Sánchez o -la secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz,- sino el propio partido, por lo que ha incidido que él no regala su apoyo y, en unas hipotéticas primarias estará "con quien sea mejor para el PSOE".

Pero ha insistido en que cree que el PSOE "no puede seguir en esta situación", y ha reconocido que le preocupa que lo que sucede en el partido perjudique a los socialistas de Valladolid por que el partido "no esté en forma como para influir y transformar" y no pueda generar confianza entre los ciudadanos en el futuro.

El alcalde socialista ha recordado que actualmente "lo único que se pide es que haya Congreso federal cuanto antes" y ha afirmado que la Gestora "no tiene legitimidad", pues considera que está en los estatutos del partido "como algo provisionalísimo, con la única finalidad de convocar congreso", algo que no se está cumpliendo pues en los últimos meses ha tomado "decisiones políticas que solo puede tomar una Ejecutiva federal".

En cuanto a la fecha, ha reiterado que la "reflexión" que reclaman los representantes de dicha Gestora "debería estar hecha entre abril y junio", pero ha incidido en que lo importante es que este órgano "no se perpetúe durante meses y meses".

