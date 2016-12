La mitad de los murcianos tiene intención de comprar una casa en los próximos 3 años

Así, casi 6 de cada 10 encuestados asegura que tiene intención de comprar una vivienda durante los próximos 3 años. Cabe destacar que la mayoría de los encuestados han comprado o comprarán un piso (57,05%), seguido a gran distancia de un chalet independiente (18,48%), un chalet adosado (9,33%), siendo los áticos (8,76%) y los estudios (6,38%) las opciones menos demandadas.

Independizarse es el principal motivo para comprar una vivienda en el 25% de los casos. Otras de las causas son optar a una vivienda mejor; no seguir viviendo de alquiler; uso vacacional; porque consideran que es un buen momento para comprar; circunstancias familiares y por cambiarse a un barrio mejor.

COMPRAR A MEDIAS SIEMPRE ES UNA BUENA OPCIÓN

Más del 60% de los encuestados han comprado o piensan comprar su vivienda de forma compartida con su pareja o con otros familiares, mientras que el resto prefieren hacerlo de manera individual. En cuanto a las características de la vivienda que han elegido, los murcianos son junto con navarros, asturianos y aragoneses, los españoles que compran las casas con menos metros cuadrados: 101,41 m2. Su precio rondaría los 169.245 euros de media.

Si hablamos de la opinión que más les influye a la hora de dar el paso definitivo y comprar una vivienda, para muchos de ellos es la de sus parejas (56,10%), seguido de la de sus padres (10%), de la de un experto inmobiliario (4,86%), de un arquitecto de confianza (4,86%) o de un familiar con experiencia (3,86%).

Sin embargo, un 15,71% de los encuestados indica que no les influye la opinión de nadie en particular a la hora de dar este paso. Además, cabe destacar que este proceso de compra no les resulta ni mucho ni poco estresante a un 45% de los encuestados.

LA AYUDA DE UN EXPERTO INMOBILIARIO, NECESARIA

Dado que el proceso de compra no resulta fácil para muchos, la figura del experto inmobiliario es una gran solución. Así lo demuestra este estudio ya que para 8 de cada 10 murcianos que han comprado o piensan comprar una vivienda es mejor contar con la ayuda de un experto inmobiliario que lleve los trámites y les asesore.

Lo que más valoran es el asesoramiento (56,38%), seguido de la tramitación y el papeleo (44,19%), la atención personalizada (41,90%), su experiencia (34,57%), la seguridad en que los trámites sean correctos, y por último, su conocimiento del mercado (30,29%).

Y es que, si hay algo que no les gusta a los murcianos durante el proceso de compra de una vivienda es la visita de la misma y de su entorno, tampoco el pago de impuestos, seguido de la gestión de suministros, de la documentación (arras, escrituras, etc.) y de la reforma o mudanza. Sin embargo, sí disfrutan de la búsqueda de la misma, de la realización de la oferta y de la decisión de compra.

SOBRE EL ESTUDIO 'COMPRAR VIVIENDA, ¿UNA TAREA FÁCIL?'

Este estudio ha sido realizado sobre 9.980 individuos residentes en España, de 25 a 65 años de edad. El objetivo del mismo ha sido averiguar el comportamiento de los españoles ante la compra de una vivienda, conociendo las fuentes o medios de información que utilizan, su percepción sobre los trámites administrativos, así como su opinión sobre la figura de los expertos inmobiliarios.

