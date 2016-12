Alejo Stivel y Pedrá, tributo a Extremoduro completan el cartel de conciertos de la XVII edición de Motauros

Alejo Stivel, miembro fundador del conocido grupo Tequila, actuará la madrugada del sábado al domingo (del 21 al 22 de enero), mientras que 'Pedrá, tributo a Extremoduro' se incorpora al cartel de actuaciones la madrugada del viernes al sábado, precisamente cuando tenía previsto actuar La Fuga, formación que ha rechazado actuar a pesar de tener firmado contrato con la organización por la relación de Tordesillas con el Toro de la Vega aunque no lo tenga la concentración.

Así, numerosos grupos se darán cita en la concentración Motauros, que celebra el décimo festival de música pop rock y el séptimo de Bike Show y colaborará con Asprona en el año de su 50 aniversario de la Marcha Asprona, han informado a Europa Press fuentes de la organización.

Los encargados de inaugurar el festival el jueves 19 de enero serán Maqia y los zamoranos Cruce de Caminos, seguidos el viernes 20 por Hook, Maldita Juliet, la banda tributo a 'Platero y tú', para luego seguir con Siniestro Total y Pedrá, tributo a Extremoduro.

Por último, el sábado 21, antes de cerrar el telón del festival de música pop rock, será el turno de Old Sex Session, Los sultanes y, a partir de las 0.30 horas, le tocará el turno a Alejo Stivel, la voz de Tequila, mientras que a las 2.30 horas lo hará la banda tributo a Iron Maiden, Iron Maños.

CAMBIOS DE ÚLTIMA HORA

Así queda definitivamente configurado un cartel de conciertos en una concentración que tiene como seña de identidad la música pero que este año se ha visto obligada a realizar varios cambios después de que casi a mediados de diciembre La Fuga rechazara actuar en la cita por la situación de Tordesillas, pueblo con el que todo lo relacionado "hiere más de una sensibilidad" por haber acogido la celebración del Toro de la Vega, aseguró en su momento el grupo cántabro.

Precisamente esta formación ya había firmado el contrato para subir al escenario de Motauros, cuya organización calificó de "locura" que se produjera este tipo de decisión cuando la concentración no tiene nada que ver con los toros, algo que el presidente del Motoclub Tordesillas, Juan Carlos Ruiz, ha reiterado en numerosas ocasiones ante las presiones y el intento de "boicto" tanto a la concentración como a la localidad.

Además, se da la circunstancia de que para los organizadores de la concentración supuso un "descalabro" que se anulara tan tarde la actuación, dado que ya tenían programa y cartel cerrado, así como entradas dispuestas para la venta.

Casi un mes antes del anuncio por parte de La Fuga la artista Beatriz Rico también decidió no actuar en la concentración por motivos similares, al considerar que Motauros sí tenía relación con el mundo taurino, algo que aclaró después en Facebook que no es así, pero que no hizo que cambiara su decisión.

En cualquier caso, Motauros volverá a repetir concentración con mucho énfasis en la música y abrirá las inscripciones a los motoristas al precio de 25 euros si se adquiere en taquilla y 23 euros si la compra se realiza a través de la web motauros.es y la afluencia de moteros "dependerá de la climatología principalmente", ha señalado Ruiz, quien ha apuntado que espera que el número de moteros que se reúnan en Tordesillas sea "similar al de ediciones anteriores", unas 12.000 personas.

