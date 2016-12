Así es 'Greenery', el tono elegido por Pantone que marcará tendencia en 2017

La autoridad del color ha hablado: 2017 será verde. Pantone ha revelado, como cada diciembre, el tono que imperará en pasarela e interiorismo de cara al nuevo año.

El nombre elegido esta vez es Greenery (en español, verdor), inspirado según la firma en «los primeros días de la primavera». Durante este año, dos colores han compartido el puesto de moda: Rose Quartz y Serenity, tonos suaves de rosa y azul, que casaban a la perfección entre sí.

Make it zesty! 🍋 #Greenery 📷: @mimivelarde Una foto publicada por PANTONE (@pantone) el13 de Dic de 2016 a la(s) 7:08 PST

También lo hacen con la nueva elección, en línea con la dinámica de Pantone en los últimos tiempos, que aboga por el equilibrio ante «nuestro acelerado ritmo de vida». Da un paso, eso sí, y avanza de los colores cercanos al pastel a una sombra que tiende a lo natural pero mantiene el juego a la hora de combinar.

Desde su presentación, no han hecho más que llover propuestas, adaptadas en gran parte a la paleta que adelanta la institución. Greenery se combina en dos vertientes: una más discreta, que protagoniza junto a tonos nudes, marrones y vino; y otra algo más arriesgada, que incluye mezclas con gamas de amarillos y rosas, huyendo de los matices en blanco.

La pasarela y la alfombra roja, un paso por delante

Desde mediados de 2016 hemos podido ver gran cantidad de looks en alfombras rojas, tanto nacionales como internacionales, en las que el verde brilla como tono destacado. Heidi Klum, Emma Stone, Rihanna, Cate Blanchett o Cristina Tosio, entre muchas, han lucido el nuevo color de moda, con variaciones que van desde metalizados hasta total black o diseños florales.

Estos últimos se han visto también en los adelantos de pasarela para 2017, en los que firmas como Balenciaga o Michael Kors han vuelto a motivos naturalistas en tonos verdosos, combinados en más de una ocasión con Rose Quartz y Serenity, el dúo de colores ganador de 2016. Greenery se ha colado también de lleno en los desfiles de Gucci, que ha optado por la sombra en sus colecciones masculina y femenina de cara al nuevo año.

Iconic @gucci helped set the stage for #Greenery w/meticulous use of the hue in modern collections, like this from Spring / Summer 2017.🍃 pic.twitter.com/Faj34wci7C — PANTONE (@pantone) 9 de diciembre de 2016

No podemos olvidarnos de los zapatos. Ante los dictados de Pantone, firmas como la española Custom&Chic han adaptado el vitalismo a nuestros pies, con una colección de tacones para todos los gustos. Si eres más de zapatillas, Pantone Universal Footwear es tu sitio: ya ha sumado el tono exacto a su colección, compuesta por productos patentados por la compañía.

Tanto dentro como fuera de casa

A la hora de decorar el hogar, las voces son unánimes: Greenery funciona con tonos terrosos, maderas y gamas monocromáticas en las que crudos y grises dan al nuevo color el papel protagonista.

Los interioristas se han volcado en la propuesta de Pantone, pero las fachadas y exteriores no se quedan atrás: expertos en colores como la firma Behr arriesgan y dan la espalda al total white a favor de toques cromáticos. Los amantes de jardines y plantas de interior están de enhorabuena: las macetas casan a la perfección con el nuevo tono estrella.

En cuanto a mobiliario, todos se ponen de acuerdo: el verde es el nuevo negro. Firmas como Cappellini proponen mobiliario en el tono, que también es apto para todos los bolsillos con nuevas colecciones como las de la marca sueca Ikea. Todo lo que puedas imaginar tendrá una versión Greenery.

🌿 @pantone announced its Color of the Year for 2017 and it's Greenery! Take a look at 10 Greenery-inspired designs … pic.twitter.com/K4JGGPMEPa — Design Milk (@designmilk) 8 de diciembre de 2016

Hasta el mínimo detalle

El maquillaje y los accesorios también se han pasado al verde. Desde esmaltes de uñas, como los que proponen las marcas Butter London, O.P.I o Ciaté, hasta sombras, máscaras o eyeliner de Nyx, Make Up Forever o Inglot, pasando por nuevos envases que abogan por dar un lavado de cara al producto y aumentar su naturalidad.

Por si alguien se lo pregunta, no es necesario igualar el tono exacto de Pantone (concretamente, el 15-0343). De hecho, ellos mismos han propuesto una paleta de matices y varias gamas para cubrir el color más naturalista de todos los años en todas sus vertientes. Al fin y al cabo, el tono hace referencia a la paz que se encuentra en la diversidad de la naturaleza.