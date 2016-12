Rechazan que los menores de 7 años viajen gratis en el transporte urbano

El concejal del grupo municipal del PP, Sebastián Contín, ha defendido la propuesta al criticar que en el transporte público se paga un solo billete si el usuario viaja con una mascota, pero abona dos trayectos si viaja con un niño de 6 años.

Contín también ha expuesto que se paga menos con el Carné Joven que un menor de 13 años y ha comprobado que "para las familias es más barato ir en coche" por lo que ha justificado la petición de que hasta los 7 años el transporte público sea gratis y entre 7 y 18 años tenga bonificaciones.

La concejal del grupo municipal de CHA, Leticia Crespo, ha dicho no compartir la propuesta del PP y ha preguntado que por qué proponen gratis hasta los 7 años y no los 10 años como en Bruselas y también ha solicitado explicaciones de por qué hasta los 18 años y si los jóvenes tendrían que estar estudiando o qué pasaría en caso de disponer de ingresos. Además, ha criticado que no se cuantifican las bonificaciones.

La concejal de Ciudadanos, Elena Martínez, ha dicho que se tienen que tener en cuenta que Zaragoza es la ciudad más endeudada de España y ha defendido segmentar la gratuidad por edad y también por nivel socioeconómico para aplicar el principio de progresividad.

La concejal del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha calificado de "regresiva e injusta" la propuesta y ha recordado que ya hay bonificaciones para pedir al PP que "no haga estas medidas populistas".

PROGRESIVIDAD

La vicealcaldesa de Zaragoza, Luisa Broto, ha estimado que el objetivo es que el transporte público sea más atractivo, pero ha mostrado sus desacuerdo con la moción porque "adolece de progresividad" para que las personas con menos recursos acudan a bonificaciones.

Broto ha avanzado que desde el área de movilidad se realiza un informe sobre las bonificaciones que en unos días se dará a conocer para hacer una propuesta global.

Contín ha reconocido desconocer el coste de la propuesta, pero ha dicho que "seguro que será menos de 200 millones", en referencia al coste de la segunda línea del tranvía.

El concejal del PP ha reproducido una grabación en la que la concejal de Movilidad, Teresa Artigas, responde a una pregunta de un niño en la que le informa de que se estudiarán bonificaciones por edades.

Contín ha acusado al equipo de gobierno de que "la mentira sea su principal arma política" y les ha afeado que "mienten hasta a los niños, además de no presentar una alternativa".

"Les parece bien que un perro no pague, pero sí un niño de más de 4 años y esta es su política social", ha zanjado.

