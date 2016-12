Aterriza de emergencia en Malta un avión secuestrado procedente de Libia

Un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways, con 118 personas a bordo (111 viajeros y 7 personas de tripulación), ha aterrizado en la mañana de este viernes en Malta después de haber sido desviado de su rumbo por un secuestro, confirmaron a Efe fuentes de seguridad libias.

Dos supuestos secuestradores han amenazado con hacer estallar el avión, según informa la Television Malta, TVM. Por su parte, el diario local Times of Malta, solo habla de un secuestrador que dice estar en posesión de una granada de mano y que se ha proclamado partidiario del fallecido dictador libio Muamar Gadafi.

Este último medio asegura que el supuesto secuestrador liberará a todos los pasajeros si se cumplen sus peticiones, por el momento desconocidas.

Previamente, el primer ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmó en Twitter que había sido informado de un "potencial secuestro" en un vuelo interno de Libia que ha aterrizado de emergencia en Malta y que estaba coordinando los servicios de seguridad. El avión se encuentra rodeado de miembros y vehículos del Ejército de Malta.

Muscat también ha informado que de los 111 pasajeros a bordo, 82 son hombres, 28 mujeres y un niño.

Se trata de un vuelo interno con origen Sebha y destino Trípoli.

Más información en breve...

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta . Security and emergency operations standing by -JM

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant.