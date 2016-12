Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de comprometer la intimidad de sus hijos

El intérprete Brad Pitt acusó a Angelina Jolie de poner en riesgo la intimidad de sus hijos y solicitó de nuevo al juez que mantenga bajo secreto los documentos referidos a la custodia de los niños, informó el jueves la revista People.

En un nuevo capítulo de enfrentamiento en la disolución de su matrimonio, el equipo de abogados de Pitt presentó el miércoles un documento legal en el que criticó a la actriz por exponer a los niños "haciendo públicos los nombres de sus terapeutas y otros profesionales de la salud mental".

El actor aseguró que Jolie no tiene "un mecanismo de autocontrol" El actor aseguró que Jolie no tiene "un mecanismo de autocontrol" para evitar que información sensible referida a su familia vea la luz.

A comienzos de diciembre, un juez de Los Ángeles ya rechazó una solicitud de Pitt para poner bajo secreto los documentos de la disputa que mantiene con Jolie por la tutela legal de sus niños.

Pitt y Jolie prorrogaron en noviembre un preacuerdo sobre la custodia de sus hijos, que se mantiene vigente y por el cual los pequeños permanecen junto a la madre mientras que Pitt conserva los derechos de visita.

Tras más de una década juntos y dos años de casados, Jolie pidió el 19 de septiembre el divorcio a Pitt y solicitó la custodia legal de sus seis hijos: tres adoptados -el camboyano Maddox, el vietnamita Pax y la etíope Zahara- y tres biológicos -Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne-.

En noviembre, las autoridades cerraron la investigación sin presentar cargos contra Pitt por un presunto caso de abuso infantil a uno de sus niños.