Tudanca defiende un PSOE "que no falte a su palabra" y no ve "otro camino" que primarias y congreso "lo antes posible"

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL), Luis Tudanca, ha defendido un PSOE "que no falte a su palabra ni a su programa" y que sea "nítidamente de izquierdas" con la "fuerza" de "aquellos que no se resignan a seguir gobernados por el PP", tras lo que ha subrayado que "no hay otro camino que decidir el rumbo mediante unas primarias y un congreso lo antes posible".

Así lo ha sostenido durante su intervención ante el Comité Autonómico del PSCyL, celebrado este jueves en Valladolid, a lo que ha añadido que "las heridas sólo empiezan a curarse una vez cerradas".

Tras aseverar que el PSOE es "imprescindible para la gente de este país" y admitir que lo sucedido en el partido en los últimos meses le ha dolido "en el alma", ha asumido los "momentos difíciles" que vive la formación, pero ha asegurado que éstos serán "superados".

En cualquier caso, ha sentenciado que el PSOE no ha estado "a la altura" de su historia "ni de lo que la gente esperaba" de ellos. "Ahora lo que debemos hacer es no lamentarnos y solventarlo cuanto antes".

Ante la polémica sobre la posición del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, Luis Tudanca ha defendido que debería haberse mantenido una "oposición por activa o por pasiva a facilitar un Ejecutivo del PP", así como "tratar de construir un Gobierno de cambio bajo las líneas aprobadas por unanimidad en el Comité Federal" y el "compromiso de que una decisión de tanta trascendencia debería tomarse con el voto directo de los militantes".

EL "MEJOR" CAMINO

"Sigo pensando que era el mejor camino para el PSOE y también para el país. Sigo pensando que la decisión que teníamos que adoptar era tan trascendente y va a pesar tanto en el futuro del partido que nunca debió tomarse sin la voz y el voto de los militantes", ha sentenciado.

En este sentido, ha recordado que el PSCyL atravesó "no hace tanto" malos momentos, pero "entre todos" se inició "un nuevo proyecto común ambicioso". "Ése es el camino a seguir", ha recalcado para continuar que su labor ante el nuevo proceso que se abre "empieza por escuchar y trabajar con los militantes y con las agrupaciones".

Al concluir su discurso, Tudanca ha recibido los aplausos de varios de los asistentes, no así de la presidenta regional del partido, Soraya Rodríguez, con quien ha protagonizado algunas discrepancias en los últimos meses y quien bebía agua en ese momento.

