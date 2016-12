El besugo se dispara en la cesta navideña de los madrileños

Los madrileños no tendrán que rascarse mucho el bolsillo para la tradicional cena de Nochebuena este año. Incluso los que no hayan sido previsores podrán disfrutar de buenos precios en productos tan apreciados en estas fecha como el cordero o el cochinillo. Eso sí, las familias que quieran degustar en su mesa un buen pescado salvaje tendrá que pagar hasta un 84% más. Es el caso del besugo, un ejemplar muy demandado en estas fechas, cuyo precio se ha incrementado un 44%en las grandes supercies y un 84% en un mercado tradicional. En los supermercados su valor ha bajado hasta un 15% debido a que se trata de un producto de piscifactoría.



En los últimos años la política de la empresa (súper de barrio) ha sido la de bajar los precios en la semana de la cena de Nochebuena "La gente suele pedir un buen ejemplar para hacerlo al horno. Se demanda mucho ahora y por eso nos suben el precio cuando vamos a comprar", señala un pescadero del mercado de Ventas. Si se opta por poner en la mesa marisco tampoco habrá que pagar mucho más este año aunque se haya dejado la compra para última hora: los precios de langostinos y carabineros se mantienen en todos los establecimientos. Solo han subido, en el caso de las cigalas, en las grandes superficies un 17%. "Los precios no varían mucho en este caso porque es un producto congelado", explica el pescadero de un supermercado, que advierte de que en el caso del marisco vivo (percebes,vieiras, bogavantes..) los precios se incrementarán bastante entre este viernes y sábado.

Las carnes, por su parte, han mantenido buenos precios estas semanas (el kilo de cochinillo premium ronda los 8,59 euros en las grandes superficies), pese a que el cordero lechal ha subido un 14% en los mercados tradicionales. En grandes superficies no ha variado el precio del cordero y ha bajado en los supermercados. "En los últimos años la política de la empresa ha sido la de bajar los precios en la semana de la cena de Nochebuena", señala el responsable de la carnicería de un súper de barrio.

Los carniceros destacan también que se están vendiendo muy bien las carnes preparadas (rellenas) que cuestan de media a 19,90€/kg, aunque depende del tipo de carne que se utilice en su preparación. "Es un producto cómo porque solo tienes que meterlo en el horno", justican .

180 euros de gasto medio

En lo que respecta a las aves, el componente de la cesta más estable, la demanda se mantiene. Por tanto, pollo, pavo, pato, pularda y capón conservan por lo general los precios con los que comenzaron el mes de diciembre. La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) calcula que las familias madrileñas gastarán este año una media de unos 180 euros en comprar alimentos para las comidas navideñas, la misma cuantía que en 2015 pero un 6,25% menos que en 2012 y un 14,7% menos que en 2005. En general, el gasto medio (lotería, juguetes...) asciende a unos 680 euros.

"Los precios subirán más en Nochebuena"



Miguel y Ana, ambos de 49 años, suelen acudir a comprar al mercado de Ventas los productos para la cena de Nochebuena, que compartirán este año con su hijo y sus sobrinos. Este año no han observado que los precios hayan crecido más que otros años. "Los productos no están caros ahora, pero seguro que subirán el día de Nochebuena, como ocurre casi todos los años", señala Miguel, que opina que "merece la pena pagar un poco más en un mercado tradicional por un producto de mayor calidad". Su mujer Ana confiesa que en su mesa no faltará el bogavante, el pulpo o la pularda. El único capricho del que se privará serán las angulas: "En mi casa siempre las hemos comido por tradición hasta que falleció mi madre. Pero ya no las compro porque son muy caras: sobre unos 800 euros el kilo".

