Una administración en San Pedro del Pinatar hace historia con tres premios mayores

El municipio murciano del San Pedro del Pinatar tiene este 22 de diciembre mucho que celebrar. En concreto, su pequeña administración de lotería Perolo, que en el sorteo extraordinario de esta Navidad ha repartido tres de los grandes premios que escondía el bombo: un cuarto y dos quintos premios.

Acabamos de hacer ya historia en #SanPedroDelPinatar: ¡¡¡hemos repartido un cuarto y dos quintos premios!!!! https://t.co/58Kpn3HP2y — Loterías Perolo (@LoteriasPerolo) 22 de diciembre de 2016

Aunque el azar ha estado presente no todo ha sido suerte. Los responsables de esta administración murciana han logrado que el 'Gordo' haya caído en sus feudos gracias a vender en total 19.717 números de lotería diferentes, tantos habitantes como tiene San Pedro del Pinatar. Un gesto bonito que estadísticamente les ha traído este jueves la gloria navideña, publica elConfidencial.

La emoción sin contener ha llevado a su gerente, Miguel Ángel Zapata, incluso a coger el micrófono para agradecer a todo el equipo de la aministración Perolo su ilusión y sus ganas de cara a este día 22.

"Cuando a uno le gusta lo que hace no es un trabajo. Me habéis ayudado a conseguir uno de los sueños más grandes que había, que era dar un premio. Hemos hecho algo bestial, juntos, hemos trabajado muchísimo, se ha quedado gente hasta dormir en la administración, ha sido un espectáculo, no tengo palabras. Muchas gracias a todos".

