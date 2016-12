Herrero (PAR) exige que se constituya la comisión de estudio para el Pacto por la Educación acordado por las Cortes

que se constituya la Comisión especial de estudio para la elaboración de un Pacto por la Educación, como acordó el Pleno de la cámara por unanimidad hace un año.

"Desde el centro podemos buscar puntos de encuentro, nunca va a haber un acuerdo en uno de los extremos, el acuerdo siempre va a estar en el centro", ha planteado Herrero, indicando que el PAR puede coordinar esta Comisión de estudio.

En rueda de prensa, María Herrero ha recordado que en la misma iniciativa pedían al Gobierno de España que promoviese un pacto por la Educación en el ámbito nacional dado que es el que tiene las competencias básicas en esta materia.

Ha recalcado que esto "es algo que la sociedad está demandando" y los políticos deben "llegar a acuerdos", lamentando que a día de hoy la política educativa es "un arma arrojadiza". Ha emplazado a preservar la Educación de los "vaivenes políticos" y dotarla de un sistema "estable y permanente en el tiempo", haciendo notar que la Educación es "la mayor inversión que puede hacer una sociedad para garantizar el desarrollo".

CONVIVENCIA

La parlamentaria del PAR ha indicado que "si bien se había llegado a un momento en el que se convivía perfectamente" entre la red pública y la concertada y "se había llegado a una entente cordial entre ambas redes", ahora "se está enconando el debate" y se está produciendo un "enfrentamiento". Ha hecho notar que uno de cada tres alumnos estudia en centros concertados.

Los aragonesistas del PAR defienden ambas redes, ha subrayado Herrero, haciendo hincapié en que "no tiene ningún sentido pretender, a estas alturas, cargarse un sistema frente a otro", sino que se debe garantizar una Educación de calidad y que todos los escolares puedan ir a cualquier centro con independencia de la titularidad de sus gestores, y que se preste un servicio "con condiciones similares".

Ahora "es más necesario que nunca un Pacto por la Educación", ha planteado Herrero, quien ha considerado que hay "muy pocas ganas" y "muy poca voluntad" para alcanzar un acuerdo.

La parlamentaria del PAR ha criticado que, tras la aprobación de esta iniciativa, el Gobierno derivó el debate hacia el Consejo Escolar, "pusieron todos los huevos en esa cesta y no les ha salido bien" porque no todo el Consejo se ha sumado al acuerdo propuesto por el Ejecutivo, de forma que el pacto "llega malherido" y algunos Grupos Parlamentarios "no van a estar muy por la labor de apoyar ese texto".

"Durante un año muchas personas han estado trabajando y han hecho un esfuerzo importante por llegar a un texto que, 'grosso modo', no compartimos totalmente, pero han hecho un esfuerzo importante por llegar a un acuerdo en favor de un modelo educativo estable".

