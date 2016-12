El 66.513, el 'Gordo' del sorteo de la lotería de Navidad 2016

El número 66.513 ha resultado agraciado con 'el Gordo', el primer premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 4.000.000 euros a la serie.

Se ha vendido íntegro en Madrid, en la administración número 32, ubicada en el número 4 del Paseo de la Esperanza (barrio de Arganzuela).

El premio se ha dado a conocer a las 11.57 horas y ha sido cantado por Nicol Valenzuela y Lorena Stefan, quienes ya han cantado el primer quinto de este sorteo y dieron 'el Gordo' el año pasao. Lo han hecho en la misma tabla, la séptima, sólo un poco antes que en 2015 (el Gordo salió a las 12.13 horas). Nerea Pareja Martínez y Daniel Rodríguez Báez han extraído las bolas.

En esta ocasión, los grandes premios se han agolpado en la segunda mitad del sorteo. El Gordo más madrugador de la historia tuvo lugar en 2004, a los cinco minutos de comenzar el sorteo, y el más tardío en 1990, ocho minutos antes de finalizar el sorteo. En 2014 se registró el 'Gordo' más tardío del siglo XXI, a las 13.00 horas.

Los ganadores de 'el Gordo'

Los propietarios de la administración madrileña que ha repartido el número afortunado son Agustín Ramos y María Josefa Rojo, quienes hace cuatro meses se hicieron cargo del negocio. El número 66.513 era un abonado que ya tenía antes el anterior propietario.

Entre lágrimas los propietarios cuentan a 20minutos que se quedaron con un décimo porque "les gusta" el número 13. "Estoy que no me lo creo, no vamos a dejar de trabajar, pero algún capricho nos daremos", dicen.

Los dueños de la administración han indicado que el premio se ha repartido principalmente entre la gente del barrio, la residencia de ancianos Las Peñuelas -a poco más de 300 metros de la administración-, en una carnicería y un bar, también vecinos de la zona.