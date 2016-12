Lotería de Navidad 2016 | El sorteo reparte millones y mucha ilusión por toda España

Muchas gracias a todos por seguirnos. Podéis encontrar toda la información sobre el sorteo en el especial de 20minutos. ¡Y no os olvidéis de COMPROBAR VUESTROS DÉCIMOS!



Para terminar esta narración en directo, nos quedamos con una de las imágenes que mejor resume esta mañana de ilusión. Nuestro compañero JORGE PARÍS la ha tomado en la residencia Peñuelas de Madrid, en la que 200 décimos han alegrado el fin de año a los ancianos y los trabajadores.





Una curiosidad: el PSOE ha sido agraciado con el Gordo en un "año difícil", han dicho ellos mismos.





El salón de Loterías ya está casi vacío. Tras cantarse el Gordo, muchos han salido.

Termina el sorteo.

La madre de Nicol, una de las niñas que ha repetido cantando el Gordo de Navidad, penso que su hija repartiría premios, pero no el Gordo. Pide a los premiados que se acuerden de su hija, que tiene una discapacidad. La ilusión de ambas es viajar a Ecuador, donde está su familia, informa nuestra compañera Carlota Chiarroni. La madre de Lorena, la otra niña, dice que su hija, que habla cuatro idiomas, ha sido incapaz de desayunar esta mañana de los nervios.





Ya se han cantado todos los premios importantes del sorteo, pero los niños siguen cantando la pedrea.

¡Sale el último quinto!: 3.371. Son 60.000 euros a la serie. Un décimo = 6.000 euros. Ha tocado en Barcelona, Madrid, Valencia, Cádiz...





¡Nuevo quinto premio! El 68.981. Son 60.000 euros a la serie. Ha tocado en Madrid, Toledo, Lleida, Barcelona Álava, Bilbao, Las Palmas, Coruña...





En la residencia Peñuelas celebran el premio con mucha alegría y seis botellas de cava. Unos hablan de comprar un apartamento y otros un coche. Todos se abrazan. (Foto: AMAYA LARRAÑETA).





¡Nuevo premio! Otro quinto: 60.272. Son 60.000 euros a la serie. Un décimo = 6.000 euros. Ha tocado en Barcelona, Madrid, Vitoria, Burgos...





"¿A los abuelos les doy champán?", pregunta el encargado de la recepción. Todos los ancianos tienen décimos. Y también sus familiares y los trabajadores de la residencia. Rosi Esteban, animadora sociocultural del centro fue la que escogió el número, por la fecha en la que nació su padre. Nos enseñan uno de los décimos premiados. (Foto: AMAYA LARRAÑETA).





En la residencia de ancianos Peñuelas de Madrid tienen 200 décimos del Gordo. Hace 14 años que llevan comprando el mismo número en la administración del Paseo de la Esperanza. (Foto: AMAYA LARRAÑETA).





¡Nuevo premio! Un quinto: 91.917. Son 60.000 euros a la serie. Un décimo = 6.000 euros. Ha tocado en Alicante, Cáceres, Madrid, Murcia, Cádiz, Coruña, Zaragoza y Lleida.





Entre lágrimas nos cuentan que se quedaron con un décimo porque "les gusta" el número 13. "Estoy que no me lo creo, no vamos a dejar de trabajar, pero algún capricho nos daremos", dicen. Han repartido dinero, sobre todo, en una residencia de ancianos, en un bar y en una carnicería. (Foto: JORGE PARÍS).





Nuestros compañeros Amaya Larrañeta y Jorge París ya han hablado con los propietarios de la administración de Madrid en la que ha caído el Gordo, en el Paseo de la Esperanza, 4. Son Agustín Ramos y María Josefa Rojo. Hace cuatro meses se hicieron cargo del negocio. El 66.513 era un abonado que ya tenía antes el anterior propietario. (Vídeo: JORGE PARÍS).





Recordemos el momento, así se ha cantado el Gordo. (Vídeo: AGENCIA ATLAS).





Nicol, de 11 años, es una de las niñas que ha cantado el Gordo. La otra se llama Lorena. Las dos lo hicieron también el año pasado.

El tercero se ha vendido íntegramente en la localidad de San Adrián, en Navarra. Y el cuarto quinto, en Valencia, en la Plaza del Doctor Berenguer Ferrer, 12.

El Gordo ha sido vendido íntegramente en la Administración del Paseo de la Esperanza, 4 de Madrid.





En diez minutos han salido tres premios.

Otro premio, ¡el tercero!: 78.748. Premiado con 500.000 euros a la serie. Un décimo = 50.000 euros.





¡Otro premio! Otro quinto: 70.264. Son 60.000 euros la serie. Un décimo = 6.000 euros.





¡HA SALIDO EL GORDO!: 66.513. Premiado con 4 millones a la serie. Un décimo = 400.000 euros. Ha caído íntegramente en Madrid capital.





El segundo cuarto premio ha tocado en Jaén, Teruel, Alicante, Madrid, Asturias, Málaga, Vizcaya...

¡Nuevo premio! Un cuarto: 7.211. Son 200.000 euros a la serie. Un décimo = 20.000 euros.





Hablamos con Marcos Delgado, propietario de la administración, nos confirma que ha repartido 1.250.000 euros. Ha vendido una serie y devolvió otras dos. Con los nervios nos había dicho que había vendido seis millones. Es el premio "más gordo" que ha hado en el año y medio que lleva al frente del negocio. A su lado, Jennyffer Hoyos, que trabaja en el establecimiento desde hace siete meses. (Foto: JORGE PARÍS).











El segundo premio ha tocado, entre otros sitios, en la calle madrileña Condesa de Venadito 16, ¡enfrente de nuestra redacción! Nuestra compañera Amaya Larrañeta ha hablado con Ana, una de las agraciadas. Compartió un décimo con su amiga Mercedes, a la que ha llamado enseguida. Ana Pagará "lo que le queda" de la hipoteca con el premio.

Ha tocado en Madrid, Málaga, Granada, Cádiz, Valladolid, Alicante, Sevilla, Ciudad Real...





¡SEGUNDO PREMIO!: 4.536. Premiado con 1.250.000 euros a la serie. Un décimo = 125.000 euros.





Ha tocado en Santa Cruz de Tenerife (San Cristóbal de La Laguna), Albacete, Madrid, Barcelona (Vic) y Murcia (Puerto de Mazarrón).

¡Nuevo premio! Un quinto: 39.415. De nuevo, 60.000 euros a la serie. Un décimo = 6.000 euros.





Sexta tabla. Cantan Youssef y Nicol.

¿Cómo se seguía antiguamente el sorteo? Nos lo cuenta la Biblioteca Nacional.





Estamos en la mitad del sorteo y aún faltan los premios más importantes.

"Es imposible saber a quién le habrá tocado". Habla el gerente de la Administración Nº3 de Manises, en Valencia. Ha vendido una serie de un quinto, el 22.259, informa Europa Press. En 2011, el PP de Manises vendió 796 décimos del número 53.404 de esta administración. Resultaron agraciados, entre otros, los expresidentes del partido en Castellón y Valencia, Carlos Fabra y Alfonso Rus.

Así se ve el Teatro Real de Madrid en pleno sorteo. El primero se celebró en 18212. (Foto: EFE).





Ha tocado, entre otros lugares, en Ávila, Guadalajara, Jaén, LLeida, Burgos, A Coruña, Madrid, Alicante, Barcelona... (Foto: EFE).





¡Otro premio! Un quinto: 19.152. Son 60.000 euros a la serie. Un décimo = 6.000 euros.





Hacienda se lleva un 20% de todos los premios superiores a 2.500 euros. En las redes sociales no se olvidan hoy del ministro Montoro...





Comienzan a llegar las primeras imágenes de celebraciones. Esta es de Toledo, allí ha caído el cuarto. (Foto: EFE).





El año pasado hubo una falsa alarma en el salón: una mujer creyó tener un décimo premiado. Pero no.

Vamos a por la cuarta tabla. Cantan Aroa e Isaac.

Andalucía es la comunidad que este año lidera el aumento de las ventas de lotería con un 8,47%, seguida de Baleares, con un 7,53% y Canarias, con un 6,05%. Melilla (1,62%), Extremadura (1,64%) y Aragón (1,74%) han registrado el menor crecimiento.

Nuestra compañera Carlota Chiarroni se ha encontrado en el salón de loterías con Fernando Vázquez, que hace 62 años cantó el Gordo: el 53.584.





Muy repartido también: Almería, Madrid, León, Bilbao, Asturias, Barcelona, Valencia... (Foto: EFE).





¡Nuevo premio! Un quinto: 22.259. Premiado con 60.000 a la serie. Un décimo = 6.000 euros.





Ya se han cantado más de 500 bolas en el sorteo.

Un establecimiento de revistas y periódicos de Toledo, situado en la calle General Martí 2, ha vuelto a ser agraciado con un cuarto premio, igual que el año pasado. Hay más: en 2013 repartió un quinto premio y un segundo en 2014.

Hasta que salga un nuevo premio, puedes ver dónde ha tocado el Gordo desde el año 96 en este GRÁFICO. O jugar a este TRIVIAL para averigüar cuánto sabes sobre el sorteo.

"Cuando queráis". Entran dos nuevas niñas a cantar la tercera tabla, son las que el año pasado cantaron el Gordo.

La famosa administración de La Bruixa d'Or, de Sort (Lleida), ha repartiendo una serie del cuarto premio. En total, 200.000 euros, 20.000 por décimo premiado.

Los niños comienzan a cantar el octavo alambre.

Este año los españoles se han gastado de media 63 euros en décimos. Soria es la localidad con más gasto medio por habitante, 238 euros. Muchos están hoy así:





Seguimos sin más premios de momento. La suerte se resiste.

Ojo, que fuera de España también están atentos al sorteo.





The Spanish lottery, El Gordo, has a total prize fund of more than £2 BILLION and is drawn today. What would you do if you won? pic.twitter.com/3A8RhGEvDX