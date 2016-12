Unas 2.000 personas claman en Jaén contra el "caos sanitario" y exigen que Susana Díaz actúe

Unas 2.000 personas, según fuentes de la Policía Nacional, han reclamado este viernes en el parque de la Concordia de Jaén que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "tome ya cartas en el asunto" para acabar con en el "caos sanitario" y poner en marcha medidas para mejorar la sanidad pública ante los "recortes" que han mermado su calidad.

Así lo ha señalado a los periodistas el doctor Jesús Candel, convocante de la concentración que ha tenido lugar en el citado céntrico espacio de la capital jiennense para estar "cerca de Susana", quien participaba en la misma ciudad, en el Ifeja, en el acto organizado por el PSOE-A para conmemorar el décimo aniversario de la Ley de la Dependencia.

En el acto se han dado cita personas de "muchas ciudades", de colectivos sanitarios de Granada, que luchan contra la fusión hospitalaria y exigen "dos hospitales completos" en esta ciudad, o de Jaén, con especial protagonismo de la Marea del Cucharón, que reclama que se mantenga la cocina del Hospital Doctor Sagaz, además de dar mayor uso a este centro eliminando, a su vez, las "vergonzosas" habitaciones con tres pacientes en el Médico-Quirúrgico.

Además, ha habido presencia de otros colectivos, como trabajadores del 112, 061 y Salud Responde, o plataformas de otros puntos de la geografía andaluza como Huelva, todos con la misma reivindicación general de contar con una sanidad pública con los suficientes recursos para mejorar su calidad.

Candel ha incidido en que la intención es pedir a Díaz que "solucione este caos sanitario en las fusiones que se están produciendo en Andalucía", aprovechando en este caso su presencia en Jaén, de donde también les han llegado "varios malestares en la sanidad".

Hemos pedido hacer un referéndum a todos para ver la transparencia de los sindicatos que nos han traicionado y un referéndum para todos los trabajadores sanitarios"Para que nos haga caso Susana, que se siente ya con nosotros y dimitan todos los responsables de la fusión hospitalaria que se ha producido en Andalucía", ha dicho el doctor, quien ha exigido que "tomen medidas de una vez, porque no queremos que se dilate esto más en el tiempo.

En este sentido, ha afirmado que "para nada" han tratado de boicotear el acto del PSOE-A, sino que "el boicot lo han creado ellos mismos y han intentado amputar esta convocatoria, como llevan haciendo durante estos 40 días, pero, como siempre, les está saliendo el tiro por la culata".

"No vamos contra el PSOE, vamos contra la pésima gestión de esta Consejería de Salud. Lo que le esté salpicando a ellos... Ellos están reventando, desde mi punto de vista, un partido y sabemos que hay gente de dentro del PSOE que no entiende esta postura de la Consejería de Salud y que Susana Díaz no tome ya cartas en el asunto", ha declarado.

"Maniobras" ante un documento consensuado

Candel ha aludido, al respecto, a las "maniobras" que habido esta semana en Granada "para revocar un documento consensuado para tener dos hospitales completos", lo que ha considerado "una metedura de pata".

Ha recordado que tras la manifestación del 16 de octubre en Granada todas las plataformas en favor de la sanidad pública, integrados por profesionales, sindicatos y ciudadanos, se pusieron de acuerdo para consensuar un documento para recuperar dos hospitales completos, lo que contó nuevamente con el apoyo de "la mayor parte de la ciudadanía" en la posterior manifestación del 27 de noviembre.

"Y nos encontramos el otro día que varios sindicatos firman otro documento que les presenta la Consejería donde se cambia la semántica, determinadas palabras, como 'coordinados", ha comentado Candel, para el que significa que "siguen los mismos jefes de unidad de gestión puestos a dedo que son los responsables de este caos sanitario".

Ante esta situación, ha insistido en pedir su dimisión, así como en que "no se debe de cambiar ni hacer ninguna triquiñuela de espaldas a toda una población que está demostrando una lucha con uña y dientes por esta sanidad pública". "Por eso estamos aquí una vez más y saldremos a la calle tantas veces que haga falta", ha apostillado.

Preguntado por los siguientes pasos tras esta concentración, ha destacado que su objetivo es que "Susana firme ese documento" consensuado en noviembre. "Hemos pedido hacer un referéndum a todos para ver la transparencia de los sindicatos que nos han traicionado y hacer un referéndum para todos los trabajadores sanitarios y que seamos los que realmente manifestemos lo que queremos", ha indicado, no sin calificar de "vergüenza" el "cómo se está dilatando este problema de fácil solución".

