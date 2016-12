Una veintena de municipios de Madrid dedican menos de 50€ al gasto social por habitante

Atender las necesidades básicas de los ciudadanos debería ser una prioridad para los ayuntamientos. La administración local es la que se encuentra más cercana y la que conoce de primera mano las atenciones que demandan sus vecinos. Sin embargo, en ocasiones las localidades donde residen no destinan el presupuesto suficiente para acuparse de ellos adecuadamente.

Los expertos consideran "pobres" a las administraciones que destinan al gasto social por habitante menos del 60% del gasto medio de todos los ayuntamientos Esta problemática se agrava en, al menos, 23 municipios de la Comunidad de Madrid, que dedican al gasto social por vecino menos de 50 euros al año, según el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales elaborado con datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas basados en los presupuestos de ayuntamientos con más de 20.000 habitantes. Las cifras corresponden a la liquidación de las cuentas de 2015 al no estar cerrado aún el ejercicio 2016.

La entidad ha realizado este análisis fijando en 100 euros anuales la cantidad mínina por habitante que una admistración local debe destinan para que sus vecinos tengan "unos servicios sociales dignos". Este dinero va destinado a la atención de mayores, familias en situación de pobreza, discapacitados, menores y personas sin hogar.

Se da la circunstancia además de que en una decena de estas 23 localidades madrileñas este gasto es inferior a 36,09 euros. Los expertos consideran "pobres" a las administraciones que destinan al gasto social por habitante menos del 60% del gasto medio de todos los ayuntamientos, que en 2015 fue de 60,15 euros. Este porcentaje es el mismo que se utiliza de forma oficial para valorar la cantidad de personas que se encuentran en riesgo de pobreza.

De esta forma, Leganés (14,91 euros) —la localidad de España que menos dinero destina—, Galapagar (19,08) y Ciempozuelos (23,69) lideran la clasificación. Les siguen Torrejón de Ardoz (23,88), Colmenar (25,76), Paracuellos (26,72), Aranjuez (27,59), Villaviciosa (30,26), Collado Villalba (33,31) y Pozuelo (33,44). Alcalá de Henares (36,44), Majadahonda (37,65), Rivas (37,81), Tres Cantos (37,97), Las Rozas (39,63), Mejorada del Campo (41,39), San Sebastián de los Reyes (42,81), Getafe (43,35), Pinto (43,91), Parla (44,64), Torrelodones (44,71), Arganda (45,08) y Alcorcón (48,42) completan la lista de 23 localidades.

Menos de 36 euros por habitante

En opinión de José Manuel Ramírez, presidente de la entidad responsable del documento, destinar menos de 36 euros por habitante al gasto social denota que "estos ayuntamientos abandonan a los ciudadanos que más lo necesitan". "Esta decisión supone privar de necesidades básicas a los mayores, familias, discapacitados y menores que son más vulnerables", asegura.

Llama la atención que en este ranking se encuentre Pozuelo de Alarcón, la localidad con la renta media más alta de España. Según el estudio de Indicadores Urbanos publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborado con datos de Agencia Tributaria de 2013, Pozuelo cuenta con una renta media neta por hogar de 70.298 euros.



"Es lamentable que los ayuntamientos que tienen más capacidad de recaudación y recursos no destinen más dinero a ayudar a las personas más vulnerables", opina Ramírez, que denuncia que muchos de los consistorios que no aprueban en esta materia están salpicados por la trama Púnica de corrupción municipal: "Es una barbaridad y una sinrazón que se hayan producido estos comportamientos mientras los ciudadanos más pobres no estaban siendo atendidos".

Carmena incrementa el gasto un 43%

La otra cara de la moneda son los ayuntamientos que más dinero destinan al gasto social por habitante. Entre ellos, se encuentra Madrid capital, que en 2015 destinó 100,78 euros a este propósito. Esta decisión está en el haber del anterior Gobierno municipal (PP), responsable de la elaboración de los presupuestos del año pasado. La llegada de Manuela Carmena (Ahora Madrid), sin embargo, ha incrementado el gasto en un 43,2% este año al haber situado esta cantidad en los 144,36 euros. Solo el Ayuntamiento del municipio granadino de Baza, con 167,14 euros por habitante, supera al Consistorio capitalino.

