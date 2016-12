El Papa Francisco agradece por carta a Joan Ribó su "coraje" en favor de los refugiados

El Papa Francisco ha enviado una carta al alcalde de Valencia, Joan Ribó, en la que agradece al regidor su participación en la cumbre sobre refugiados celebrada en el Vaticano el pasado viernes, que según el propio pontífice ha supuesto un "notable éxito".

En la misiva, fechada ayer, 12 de diciembre, y a cuyo contenido ha tenido acceso 20minutos, el máximo representante de la Iglesia Católica, afirma: "Sé de sus iniciativas, luchas y sufrimientos personales, por eso le expreso mi admiración y gratitud por lo que hace con inteligencia y coraje en favor de nuestras hermanas y hermanos refugiados".

"Las puertas de mi casa estarán siempre abiertas para usted y para esta nueva red", prosigue Francisco, en referencia a la red de alcaldes propuesta en la cumbre. "Me agrada la sugerencia de crear una nueva red de alcaldes" que aborde la problemática de los refugiados, afirma en el texto remitido al primer edil valenciano.

Finalmente, el Papa pide "al Señor que no le abandone nunca, pero sobre todo en estos difíciles momentos". También hace un ruego con cierto sentido del humor al alcalde de Valencia: "No se olvide de rezar por mí, pero, si no reza, por favor piénseme bien y envíeme buena onda", finaliza.

