Tras la Duodécima: Zidane e Isco se quedan, Morata y James apuntan a su salida

Habían pasado apenas minutos desde que Ramos alzara la Duodécima al cielo de Cardiff y técnico y jugadores del Real Madrid no dudaron en confirmar o, en algunos casos, sembrar de dudas su futuro en el club blanco.

El primer en confirmar su presencia fue Zinedine Zidane: "Está claro que sigo, hay que pensar ya en el próximo año". Florentino Pérez, después, confirmó que sigue en referencia a su presente contrato. En términos similares se refirió a Keylor Navas: "Cómo no se va a quedar, si tiene contrato".

Isco también confirmó que se queda: "No hay un sitio mejor que el Real Madrid para jugar al fútbol y no puedo estar más feliz".

Uno de los que tiene mucha pinta de irse es James Rodríguez. El colombiano, que se quedó fuera de la convocatoria, no se dejó ver en la celebración y su salida se da por hecho.

Otro que sembró dudas fue Álvaro Morata. Sobre su presencia: "No sé, no depende tanto de mí. Mi sueño es estar aquí. No pienso en otra cosa que celebrarlo". "Ya veremos", concluyó el ariete.