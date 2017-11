Toni Nadal deja de ser entrenador de Rafa: "Nuestra relación siempre fue atípicamente fácil"

Toni Nadal da por concluida una etapa de 27 años al lado de su sobrino, Rafa Nadal.

El tío y entrenador del mejor tenista español de todos los tiempos se despide en una carta en El País. "La Copa de Maestros de esta última semana ha sido el broche final a mi trayectoria como entrenador de mi sobrino Rafael. Doy por concluida una feliz etapa de 27 años que se inició el día en que el hijo de mi hermano Sebastián entró en mi pista de tenis con tan solo tres años. Hoy salgo yo de la suya pero no se acaba aquí mi camino. Seguiré vinculado al tenis porque mi ilusión y amor por este deporte, por suerte, siguen intactos".

"He sido más molesto que apacible y más exigente que dado al halago. Le he procurado más un punto de insatisfacción que de beneplácito y le he trasladado siempre a él toda la responsabilidad", dice el tío de Rafa.

Toni, que ha ganado 75 títulos al lado de su sobrino a lo largo de estos años, también quiso agradecer a los aficionados, periodistas y parte de su equipo toda la labor de estos años.

Y un agradecimiento especial, a Rafa. "Por último y de manera muy especial, debo reconocer y agradecer enormemente, al máximo responsable de mi suerte: mi sobrino Rafael. La relación con él siempre ha sido atípicamente fácil dentro del mundo en el que nos movemos. Gracias a su educación, respeto y pasión he podido desplegar mi manera de entender esta profesión. Gracias a él he vivido experiencias que han superado todos mis sueños como entrenador. He viajado a su lado a sitios increíbles y he conocido a personas relevantes e interesantes de muchos ámbitos. A día de hoy me siento enormemente valorado y querido porque su figura ha engrandecido la mía mucho más de lo que me merezco".