Barreda pierde casi media hora en la tercera etapa del Dakar y Nani Roma sufre un accidente

El británico Sam Sunderland (KTM) fue este lunes el vencedor en motos de la tercera etapa del Dakar, entre los municipios peruanos de Pisco y San Juan de Marcona, y arrebató al español Joan Barreda (Honda) la primera posición de la general.

Sunderland, vigente campeón del Dakar, completó los 296 kilómetros del tramo cronometrado del día en 3 horas, 20 minutos y 43 segundos, mientras que Barreda, encargado de abrir ruta al haber partido el primero tras ganar la etapa del domingo, perdió mucho tiempo y terminó a más de 27 minutos del inglés (27:49).

Ahora, el piloto castellonense es decimoquinto en la general, a 22:45 minutos del liderato.

Con una destacada actuación, el argentino Kevin Benavides (Honda) terminó en la segunda posición del día, a 3:03 minutos de Sunderland.

El australiano Toby Price (KTM), ganador del rally en 2016, tuvo el tercer mejor tiempo de la etapa, a 3:28 minutos, con lo que resurge tras sendas discretas actuaciones en las dos primeras etapas.



Por su parte, el español Gerard Farrés, tercero en el último Dakar, acabó sexto, a 5:08 minutos, con lo que se aupó en la clasificación general hasta la duodécima plaza.

La tercera etapa del rally volvió a tener las dunas del desierto peruano como protagonista, en un trazado similar al del día anterior, con dunas de diferentes características, tanto lisas como cortadas, que dificultaron mucho la navegación a los pilotos.

Tras la especial del día, los competidores afrontaron un tramo de enlace de 208 kilómetros hasta llegar a San Juan de Marcona, que será el punto de partida y de llegada de la cuarta etapa, a disputarse este martes, nuevamente sobre la arena blanda del desierto peruano.

La especial de la cuarta etapa será una de las más exigentes del rally, con un tramo arenoso de hasta 100 kilómetros, uno de los más largos que ha tenido el Dakar en toda su historia.

El francés Stephane Peterhansel, el piloto más laureado de la historia del Dakar, se ha convertido este lunes en nuevo líder de la general de coches al finalizar segundo la etapa, a 4:05 minutos del ganador, el catarí Nasser Al-Attiyah.

Peterhansel le ha arrebatado el liderato a su compatriota Cyril Despres y manda en la general con 3:11 minutos de ventaja sobre Despres, que ha sido cuarto en la etapa de este lunes.

Carlos Sainz, por su parte, ha cruzado la meta en tercera posición y marcha sexto en la general, a 14:47 minutos de Peterhansel.

Nani Roma se retiró este lunes del Dakar tras sufrir un aparatoso accidente en el que su coche dio varias vueltas de campana mientras rodaba a gran velocidad por las dunas del desierto de Perú.

Roma ha sido evacuado de emergencia a una clínica de Lima desde las inmediaciones de las ciudad de Ica, donde terminaba el tramo cronometrado de la tercera etapa.

Los médicos han determinado en una primera evaluación que Roma no se encuentra en las condiciones óptimas para continuar la carrera y será sometido a más exámenes en la capital peruana, a unas cuatro horas de carretera del lugar donde se accidentó.

El accidente ocurrió a pocos metros del final de la especial del día, que tenía 296 kilómetros cronometrados con un recorrido eminentemente sobre dunas.

A pesar del accidente, el copiloto de Roma, Álex Haro, que se encuentra aparentemente en buen estado, pudo concluir la etapa, pero Roma perdió mucho tiempo y en la general ya se encuentra a más de minutos.

Nani Roma suffered a nasty crash. Fortunately, he was able to complete the stage and was quickly attended by the staff of the #Dakar2018.

// El campeón español Nani Roma sufrió un accidente muy serio. Afortunadamente, pudo completar la etapa y fue rápidamente atendido. pic.twitter.com/bcqdlSwTd2