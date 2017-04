Sorteo semifinales de Champions | Directo: Real Madrid y Atlético, en el bombo

Presentación de los cuatro equipos en semifinales:



Vídeo promocional de Cardiff, lugar que acogerá la final de este año. El día 3 de junio recibirá a los dos mejores equipos de la competición.

Arranca el sorteo de la Champions. Pedro Pinto hace de maestro de ceremonias.

No te olvides de votar en nuestra encuesta sobre el ganador de la Champions: ¿quién crees que la ganará?

El escenario del sorteo ya está preparado, un cuarto de hora más y....





Not long now 😬



Where are you watching the #UCLdraw? pic.twitter.com/nhAkn89Gdt